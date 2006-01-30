مراسم سوگواري ايام محرم در دانشگاه صنعتي شريف برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، اين مراسم كه با حضور دانشجويان و اساتيد دانشگاه ها برگزار مي شود، شامل قرائت زيارت عاشورا، سخنرانى و مرثيه ‌سرايى ذاكران اهل بيت است.



در اين مراسم، حجت الاسلام و المسلمين صديقي به سخنرانى خواهد پرداخت.



اين مراسم در ايام ياد شده از ساعت 19 آغاز مي شود.