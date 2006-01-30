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۱۰ بهمن ۱۳۸۴، ۸:۵۹

از امشب :

مراسم سوگواري ايام محرم در دانشگاه صنعتي شريف برگزار مي شود

مراسم سوگواري ايام محرم در دانشگاه صنعتي شريف برگزار مي شود

مراسم سوگوارى حضرت ابا عبدالله الحسين، از شب اول محرم (10 بهمن) تا شب دوازدهم محرم (22 بهمن) در مسجد دانشگاه صنعتى شريف برگزار مي شود.

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، اين مراسم كه با حضور دانشجويان و اساتيد دانشگاه ها برگزار مي شود، شامل قرائت زيارت عاشورا، سخنرانى و مرثيه ‌سرايى ذاكران اهل بيت است.

در اين مراسم، حجت الاسلام و المسلمين صديقي به سخنرانى خواهد پرداخت.

اين مراسم در ايام ياد شده از ساعت 19 آغاز مي شود.

کد مطلب 282700

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