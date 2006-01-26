دماي تهران به 2 درجه زير صفر مي رسد

به گزارش خبرگزاري مهر ، حداكثر دماي تهران فردا (7 بهمن) 5 درجه پيش بيني مي شود و انتظار مي رود آسمان تهران ابري همراه با بارش برف از آغاز شب باشد.

همچنين هواي كرانه هاي درياي خزر ابري همراه با بارش برف و باران ، هواي استانهاي اردبيل ، زنجان ، كرمانشاه ، مركزي ، خراسان رضوي و شمالي ، سمنان ، يزد و اصفهان ابري همراه با بارندگي در نقاط سردسير با بارش برف و مه آلوده پيش بيني مي شود.

بنابرهمين گزارش ، آسمان استانهاي آذربايجان شرقي و غربي ، كردستان ، همدان و قم نيمه ابري تا ابري در پاره اي نقاط با بارش خفيف و پراكنده برف و باران و مه آلود و به تدريج با كاهش ابر همراه باشد.

هواي استانهاي سيستان و بلوچستان ، هرمزگان ، جزاير تنب كوچك و بزرگ ، نيمه ابري گاهي ابري خواهد بود.