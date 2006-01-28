رژيم غذايي خاص براي سلامت قلب وجود ندارد

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، چنانچه افراد در برنامه روزانه خود از 4 گروه مواد غذايي موجود در هرم غذايي استفاده كنند ويتامينها و مواد معدني مورد نياز بدن تامين خواهد شد.

براي مثال 5 تا 10 قسمت غلات و نان ، 5 تا 10 وعده ميوه و سبزيجات ، 2 تا 4 وعده شير كم چرب يا ديگر فرآورده هاي لبني ، 2 تا 3 وعده گوشت مرغ يا ماهي مي تواند مورد نظر قرار بگيرد.

ميوه و سبزيجات

همچنين از ميوه ها و سبزيجاتي كه رنگ روشن دارند مانند سيب زميني و گوجه فرنگي ، فلفل سبز يا قرمز ، كلم ، اسفناج ، هويج ، هندوانه ، پرتقال يا سبزيجاتي كه به طور كلي برگ سبز دارند غافل نشويد. اين گونه مواد سرشار از آنتي اكسيدان هايي مانند بتا كاروتن و ويتامين C هستند كه احتمال ابتلاء به بيماريهاي قلبي را كاهش مي دهد.

بنابرهمين گزارش ، از غلات كامل يا به عبارتي سبوس دار استفاده كنيد. جو دو سر ، برنج قهوه اي ، نان هاي گندم كامل ، برشتوك و ماكاروني از اين دسته هستند. در ضمن لوبيا و نخود سبز نيز در هفته چند بار در كنار گوشت و مرغ مفيد است و مي توانيد دانه هاي سويا را نيز در اين گروه قرار دهيد.

اين دسته از مواد غذايي بسيار مغذي بوده و شامل فيبر ، اسيد فوليك ، ويتامين E و ايزوفلاون هستند و تحقيقات نشان داده كه احتمال ابتلا به بيماريهاي قلبي و ديگر عوامل خطر زاي بيماريها را كاهش مي دهد.



مصرف ماهي ، خشكبار و روغنهاي گياهي در حد اعتدال

اين دسته از مواد غذايي داراي چربيهاي غير اشباع مانند امگا 3 بوده و سرشار از ويتامين E هستند. مصرف هفته اي 2 تا 3 بار ماهي ، فشار خون بالا و تري گليسيريد خون را كاهش مي دهد و در ضمن از ايجاد لخته هاي خوني جلوگيري مي كند.

دانه هاي مغز دار مانند گردو و بادام نيز مفيد هستند

روغنهاي گياهي بايد در حد اعتدال مصرف شوند زيرا مصرف زياد آنها به دليل دارابودن چربي و كالري مي تواند موجب اضافه وزن شود. وميزان كلسترول خون را نيز افزايش دهد. اگر شما از روغن زياد استفاده مي كنيد بهتر است مصرف آنرا به حداكثر 6 قاشق در روز ( در پخت و پز) محدود كنيد.

مصرف چربيهاي اشباع و هيدروژنه را محدود نماييد

چربيهاي اشباع و هيدروژنه به مقدار زياد در گوشت قرمز و پوست مرغ وجود دارد . همچنين لبنيات پر چرب نيز در اين گروه هستند. غذاهاي سرخ كرده و كره ن از اين جمله هستند.

بنابراين به منظور پيش گيري از بيماريهاي گوناگون قلبي و افزايش وزن مصرف اين گونه چربيها را كاهش دهيد.

داشتن وزن مناسب و برخورداري از تناسب اندام مانع از ابتلا به بيماريهاي قلبي – ديابت و فشار خون بالا مي شود. كلفسترول بد را كاهش داده و قند خون را كنترل مي كند. افزايش تحرك بدني و كاهش مصرف چربيها و كالري بيش از نياز بدن به برخورداري از وزن مناسب كمك مي كند.

كافئين و سديم ارزش غذايي چنداني ندارند

كافئين مي تواند موجب افزايش فشار خون شده و در مواردي در ضربان قلب اختلال ايجاد نمايد. توصيه مي شود روزانه بيش از 4 فنجان چاي ننوشيد. ( معادل 180 ميلي ليتر) در مورد مصرف مكمل هاي غذايي و داروهاي گياهي نيز حتما با پزشك متخصص مشورت نماييد.