هزينه بازسازي عراق 36 ميليارد دلار است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، نمايندگان سازمان ملل و بانك جهاني روز گذشته در مادريد (اسپانيا) طي يك كنفرانس مطبوعاتي ضمن اعلام اين مطلب افزودند: عراق تا سال 2004 براي بازسازي تنها به 9/2 ميليارد دلار نياز دارد .

اين دو نهاد بين المللي همچنين تخمين زدند از سال 2004 تا 2007 بخش ساختارهاي زير بنايي عراق 2/24 ميليارد دلار، بخش بهداشت و تربيت بدني و كار 7/2 ميليارد دلار، بخش كشاورزي و شبكه هاي آب رساني 3 ميليارد دلار نياز دارد .

اين برآوردها درنشست مقدماتي همايش كشورهاي پيشرفته براي بازسازي عراق كه قرار است در 23 و 24 اكتبرآينده دراسپانيا برگزار شود مورد بررسي قرار خواهند گرفت .

درحاشيه گزارشات بانك بين المللي و سازمان ملل متحد آمده است، هزينه بازسازي بخش هاي اصلي مثل امنيت و صنعت نفت در عراق مبلغ 20 ميليارد دلار تخمين زده مي شود .

در اطلاعيه سازمان يونيسكو آمده است، حكومت موقت درعراق براي بخش نفت 8 ميليارد دلار، بخش نيروهاي امنيتي و پليس 5 ميليارد دلار، بخش محيط زيست 5/3 ميليارد دلار، بخش آموزش و پرورش 940 ميليون دلار برآورد كرده است .

مسوولان سازمان ملل متحد و بانك جهاني در عين حال اعلام كردند كه مجموع اين مبلغ درنهايت به 56 ميليارد دلار مي رسد كه قرار است كشورهاي پيشرفته آن دراختيارعراق قرار دهند .

درهمين حال "نيك كرافت "مسوول امور عراق در بانك جهاني دراين باره گفت : به اعتقاد من كشورهاي پيشرفته مبلغ 56 ميليارد دلار را به طور كامل به عراق نمي دهند .

وي افزود : اميدوارم كه اين كشورها نهايت همكاري خود را در زمنيه هاي اقتصادي با عراق بكارگيرند .

كرافت تصريح كرد : تا امروز دو موضوع اساسي بسيار پيچيده شده مطرح است و آن يكي درآمد هاي نفتي عراق در آينده حداقل درفاصله سالهاي 2004 تا 2007 و ديگري احتمال عدم تعيين يك جدول تعيين بدهي هاي اين كشور است.

