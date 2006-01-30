"يادداشت بر زمين" يكي از پديده هاي جشنواره فيلم فجر امسال است

"امير شهاب رضويان"، كاگردان سينما، ضمن بيان اين مطلب در گفت وگو با خبرنگار سينمايي "مهر"، در مورد آثار چشنواره گفت : فيلم " يادداشت بر زمين " ساخته علي محمد قاسمي، يكي از پديده هاي امسال جشنواره است و به لحاظ نگاه فني به سينما و فيلمبرداري خاص كمتر نمونه مشابهي در سينماي ايران ديده شده است و در ضمن، سينماگران ما كه از سينماي تجربي و فيلم كوتاه وارد عرصه سينماي حرفه اي مي شوند، بهتر است بيشتر به سينماي قصه گو بپردازند .

وي تاكيد كرد :اين نوع سينماگران ، بيشتر در پي يك سينماي تجربي در ساختار سينماي حرفه اي هستند و البته اين مسئله خوبي است، ولي بايد سينماي تجربي با مولفه هاي سينماي قصه گو در هم تنيده بشود و " يادداشت برزمين " هم نيازمند پيرنگهاي داستاني قوي تري است، ولي قاسمي با اين فيلمش نشان داد كارگرداني است كه به مديوم سينما اشراف دارد .

وي تاكيدكرد : اين مسئله در مورد فيلم عليرضا اميني " زمان مي ايستد " نيز مصداق دارد و فيلم نيازمند قصه جذاب و كنش و واكنش بين شخصيتها است ، پيش بردن يك فيلم كه به لحاظ فني در سطح قابل قبولي است، بدون داشتن يك فيلمنامه لايه دار و كاراكترهاي زياد و خط داستاني كه در آن، وقايع زيادي اتفاق بيافتد، خيلي دشوار است .

وي در مورد برگزاري جشنواره فيلم فجر گفت : به هر حال برگزاري جشنواره يك سنت است و اميدوارم يك اتفاق در سينماي ايران رخ دهد. ساخت دوباره سينما آزادي و شهرقصه و فعال شدن دائمي آنها به عنوان كاخ جشنواره و اينكه هر ساله جشنواره مكان ثابتي داشته باشد، اتفاق خوبي است. در حالي كه آلان نمي دانيم در طول برگزاري جشنواره ، محل اسقرار همه افراد دست اندركار جشنواره كجاست.