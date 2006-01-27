زندگي در يك جامعه اسلامي فرصتي براي خداشناسي است

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، ادريس توفيق نويسنده مسلمان انگليسي در همايش " از واتيكان تا الازهر" كه آموزشگاه انگليسي قاهره آن را برگزار كرده بود، تصريح كرد: اسلام دين صلح، دوستي و آرامش است و رسالت نبي اكرم (ص) نيز رسالت صلح است.

ادريس توفيق كه انگليس الاصل، مدرس دين و در گذشته كشيش كاتوليكها بوده، معتقد است كه آموزه هاي اسلام و موازين اين دين به شيوه اي آسان و سهل بوده كه بايد جهت آگاهي غير مسلمانان اين اركان را بسط و گسترش داد.

وي با اشاره به آموزه هاي اسلام و زندگي در يك جامعه ديني تأكيد دارد زندگي در يك شهر يا كشور اسلامي با زندگي در شهر يا كشوري غير اسلامي تفاوت دارد؛ زيرا زندگي در يك جامعه مسلمان اين فرصت را به انسان مي دهد كه خود و خداي خود را بشناسد و آموزه هاي ديني را همسو و هماهنگ با ديگر پيروان اديان آسماني اجرا كند.

وي گفت: چيزي از اسلام نمي دانستم و با ويژگيهاي مسلمانان و آموزه هاي ديني آنها آشنا نبودم؛ اما تدريس دين فرصتي شد تا اسلام را با توجه و اهتمام به اديان ديگر بشناسم و مفاهيم غني و اصيل اين دين را دريابم.

وي يادآورشد: آنچه مرا بيش از هر چيز به سوي اسلام جذب كرد اين بود كه احساس كردم مردم غرب از خدا دور هستند و اين سخن به معناي توهين و يا افتراء نيست بلكه زماني كه كشيش بودم اين را دريافتم كه آنها چيزي كم دارند و سعي هم نمي كنند كه خلاء خود را پر كنند.

اين نويسنده مسلمان تصريح كرد: همه ما انسانها نياز به خداوند داريم؛ زيرا همه كارها و امور به خدا ختم مي شود و زندگي ما با حضور خداوند است كه پررنگ تر مي شود؛ همه از سوي خدا آمده ايم و به سوي او نيز باز مي گرديم و به اين مطلب كاملا معتقد و معترفم .