  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱۱ مهر ۱۳۸۲، ۱۸:۰۱

در هفته نيروي انتظامي:

همايش سراسري نمايش هاي خياباني پليس برگزار مي شود

سازمان عقيدتي سياسي نيروي انتظامي در طول هفته اقدام به برپايي نمايش هاي خياباني پليس در سطح پارك ها و فرهنگسراي تهران نموده است .

به گزارش خبرنگار اجتماعي "مهر" اين نمايش ها در طول هفته ناجا در سطح پاركهاي شهر تهران از جمله پارك ساعي ، لاله ، دانشجو و فرهنگسراهاي  خاوران ، رازي ، اشراق برگزار مي شود .
بنا بر اين گزارش در روز دوم هفته ناجا تئاتر آبنبات ترش در پارك ساعي ، چرا در پارك لاله ، صورت و سيرت در پارك دانشجو ، شما بگوييد در فرهنگسراي ولا ، خاطرات يك در به در در فرهنگسراي خاوران ، روزنامه در فرهنگسراي رازي، يك داستان واقعي در فرهنگسراي اشراق  برگزار مي شود .
گفتني است اين نمايشها راس ساعت 19، 18، 17، 16 در مكانهاي مورد نظر اجرا خواهد شد .

کد مطلب 28272

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها