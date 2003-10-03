همايش سراسري نمايش هاي خياباني پليس برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار اجتماعي "مهر" اين نمايش ها در طول هفته ناجا در سطح پاركهاي شهر تهران از جمله پارك ساعي ، لاله ، دانشجو و فرهنگسراهاي خاوران ، رازي ، اشراق برگزار مي شود .
بنا بر اين گزارش در روز دوم هفته ناجا تئاتر آبنبات ترش در پارك ساعي ، چرا در پارك لاله ، صورت و سيرت در پارك دانشجو ، شما بگوييد در فرهنگسراي ولا ، خاطرات يك در به در در فرهنگسراي خاوران ، روزنامه در فرهنگسراي رازي، يك داستان واقعي در فرهنگسراي اشراق برگزار مي شود .
گفتني است اين نمايشها راس ساعت 19، 18، 17، 16 در مكانهاي مورد نظر اجرا خواهد شد .
سازمان عقيدتي سياسي نيروي انتظامي در طول هفته اقدام به برپايي نمايش هاي خياباني پليس در سطح پارك ها و فرهنگسراي تهران نموده است .
به گزارش خبرنگار اجتماعي "مهر" اين نمايش ها در طول هفته ناجا در سطح پاركهاي شهر تهران از جمله پارك ساعي ، لاله ، دانشجو و فرهنگسراهاي خاوران ، رازي ، اشراق برگزار مي شود .
کد مطلب 28272
نظر شما