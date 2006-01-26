فشارهاي آمريكا مانع قرارداد احداث خط لوله گاز طبيعي با ايران نخواهد شد

به گزارش خبرگزاري "مهر"، پرويز مشرف در گفتگوي اختصاصي با روزنامه فايننشال گفت:" رشد اقتصادي ، يعني سرمايه گذاري مستفيم خارجي، به دسترسي ما به انرژي بستگي دارد."

وي خاطرنشان كرد :" ما درطرح خط لوله گاز درحال پيشرفت هستيم . اگر كسي بخواهد ما را متوقف كند ، بايد تاوان آن را نيز بپردازد.اما در حال حاضر در حال پيشرفت هستيم."

واشنگتن طي ماه جاري گفت كه " كاملا مخالف" پروژه خط لوله ايران- پاكستان- هند است .

بر پايه اين گزارش تهران قرار است كه قراردادي را با دو كشور همسايه در زمينه خط لوله 2 هزارو 600 كيلومتري به ارزش بيش از 7 ميليارد دلار امضا كند .

مشرف همچنين حملات هوايي آمريكا را به يكي از روستاهاي پاكستان براي برچيدن اعضاي القاعده كه منجر به كشته شدن 18 غير نظامي شد، محكوم كرد.

وي به دولت آمريكا گفته است كه چنين اقداماتي نبايد يك بار ديگر در خاك پاكستان تكرار شود.

رئيس جمهوري پاكستان اذعان كرد :" اقتصاد ما درحال پيشرفت است. ما در حدود 8.4 درصد رشد داشته ايم . من مطمئن هستم كه رشد سال جاري ما در بخش اقتصاد بين 7 تا 8 درصد باشد."

مشرف افزود:" اعضاي القاعده و طالبان در شهرهاي پاكستان حضور داشته اند. ما عليه آنان اقدام كرده ايم و در حدود 700 نفر را دستگير كرده ايم . در شهرهاي پاكستان ديگر هيچ عضوي از اعضاي القاعده وجود ندارد."

مشرف تصريح كرد كه باقيمانده هاي القاعده در كوههاي پاكستان پنهان شده اند.

وي افزود :" هيچ بي ثباتي در پاكستان وجود ندارد . پاكستان كشوري امن و مطمئن است."

اين در حالي است كه روز گذشته تعدادي از دانشجويان مسلمان پاكستاني خواستار اخراج سفير آمريكا از كشورشان شدند.