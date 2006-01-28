دانشكده علوم انساني دانشگاه آزاد قوچان به بهره برداري مي رسد // 3 رشته جديد در مقطع كارشناسي ارشد واحد قوچان ايجاد مي شود

دكتر "جوانبخت " در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي "مهر" افزود: ساختمان چند منظوره دانشگاه آزاد اسلامي قوچان در دست احداث است كه به همراه دو خوابگاه با وسعت هر كدام 6 هزار مترمربع تا سال 85 به بهره برداري مي رسد.

وي در مورد اقدامات صورت گرفته در راستاي كيفي سازي دانشگاه گفت: فعاليت ها و برنامه هاي دانشگاه آزاد اسلامي واحد قوچان در 3 محور مهم طبقه بندي شده كه اين سه محور شامل گسترش رشته هاي تحصيلي در مقاطع تحصيلات تكميلي، احداث ساختمان هاي آموزشي و اجراي طرح هاي عمراني و طرح استراتژيك معاونت ها است.

رئيس دانشگاه آزاد واحد قوچان به طرح استراتژيك اين واحد دانشگاهي اشاره كرد و گفت : اين طرح در 6 محور توسط معاونان آموزشي، دانشجويي، اداري و مالي، فرهنگي و معاونت مدارس سما اجرا شده و به صورت ماهيانه گزارش پيشرفت عملكرد آنها بررسي مي شود.

وي افزود : رشته هاي مهندسي شيمي، كامپيوتر و جامعه شناسي در مقطع كارشناسي ارشد نيز پس از تصويب شوراي گسترش سال آينده در واحد قوچان راه اندازي مي شود.

اين مقام مسئول اضافه كرد: تاسيس آزمايشگاه تخصصي پژوهشي دانشگاه با هزينه اي بالغ بر 500 ميليون تومان و توسعه كتابخانه تا ظرفيت 50 هزار جلد كتاب از جمله طرح هاي پژوهشي مهم دانشگاه است كه توسط معاونت پژوهشي اجرا مي شود. در حال حاضر 60 طرح پژوهشي توسط اساتيد و اعضاي هيات علمي در دست انجام است.

به گزارش "مهر"، دانشگاه آزاد اسلامي قوچان با وسعت 15 هكتار واقع در 4 كيلومتري شرق قوچان است. بيش از 6 هزار دانشجو در اين واحد دانشگاهي مشغول به تحصيل هستند.