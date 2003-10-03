پورحيدري : با اين تيم در جام ملتها موفق نمي شويم

منصورپورحيدري سرمربي سابق تيم ملي واستقلال بابيان اين مطلب به خبرنگار"مهر" افزود: دست اندركاران ورزش كشورتصميم گرفته بودند كه ازمربي خارجي درتيم ملي استفاده كنند وسرانجام هم دركمتراز24 ساعت تصميم خودشان راعملي كردند وبالاخره هم معلوم نشد چرااين انتخاب اينقدر به درازا كشيد.

وي افزود: هرچند معتقدم زمان طرح اين مسئله مناسب نبود وحتي مشكلاتي راازنظر روحي براي آقاي شاهرخي ايجاد كرد وتمركزاو را ازبين برد، بااين حال بنظرميرسد برانكو نسبت به سايرگزينه هاازشرايط بهتري برخوردار است ودرشرايط فعلي مي تواند براي تيم ملي مثمرثمرباشد.

پورحيدري خاطرنشان كرد: برانكو براي اولين باراست كه برروي نيمكت تيم ملي بزرگسالان مي نشيند وبه اعتقاد من بااين تيم جوان كاردشواري براي جام ملت ها پيش روداريم. بنده معتقدم تيم فعلي تمام توان فوتبال ما نيست واگرهدف جوانگرايي است نبايد بي دليل توقعات را ازتيم ملي بالا ببريم وبه مردم وعده قهرماني جام ملت ها را بدهيم. اين تيم بانفرات جوان خود مي تواند براي المپيك شانس زيادي داشته باشد ولي براي جام ملت ها كاردشواري پيشرو دارد.

پورحيدري درباره پست مديريت فني درتيم ملي گفت: هرچند اين پست هنوزدرفوتبال ما تعريف نشده است وجايگاه آن مشخص نيست ولي بهرحال بايد اين كارازيك جايي شروع ميشد وبنظرمن آقاي شاهرخي بااشرافي كه روي بازيكنان داشتند بهترين انتخاب بودند.