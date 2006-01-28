اولين هم انديشي تشكل هاي علمي و نخبگان برگزار مي شود

"احسان سيد جعفري" در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي "مهر" با بيان اين مطلب افزود: به مناسبت دهه فجر و تلاش، ايثار و مجاهدت جوانان در صحنه هاي علمي، اجتماعي و فرهنگي، بنياد ملي نخبگان، وزرات علوم، تحقيقات و فناوري و تشكل هاي علمي و نخبگان اقدام به برگزاري اين هم انديشي مي كنند.

دبير اجرايي اولين هم انديشي تشكل هاي علمي و نخبگان اظهار داشت: انقلاب اسلامي و نخبگان علمي، تأسيس بنياد ملي نخبگان، بايد ها و نبايدها و سند چشم انداز 20 ساله و مشاركت نخبگان در نيل به اهداف والاي آن و راهكارهاي علمي براي استمرار نهضت علمي توليد علم و جنبش نرم افزاري اهم محورهاي اين هم انديشي است.

وي كاركردهاي تشكل هاي علمي و نخبگان را نيز يكي ديگر از موضوعات هم انديشي دانست و گفت: ترسيم چشم انداز آتي تشكل هاي علمي و نخبگان، انتظارات متقابل دولت و ملت از تشكل هاي علمي و نخبگان و بالعكس نيز از ديگر محورهاي اين هم انديشي است.