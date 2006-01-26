واكنش شديد مقامات سياسي و دولتي هند به اظهارات سفير آمريكا در دهلي نو

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از پايگاه اينترنتي "سي فاي " sify، واجپايي اظهارات "ديويد ملفورد" را مبني بر ضرورت حمايت هند از ارجاع موضوع هسته اي ايران به شوراي امنيت را اهانت به كشورش توصيف كرد.

ملفورد در دهلي نو علناً تهديد كرد در صورتيكه هند در شوراي حكام عليه برنامه هاي هسته اي ايران راي ندهد ممكن است كمك هاي واشنگتن در زمينه انرژي هسته اي را از دست بدهد.



ملفورد گفت كه راي هند در نشست شوراي حكام عليه برنامه هاي هسته اي ايران مهم است و در صورتيكه اين كشور با ما همراهي نكند ممكن است توافقي را كه اين كشور در زمينه انرژي هسته اي صلح آميز با آمريكا داشته است از دست بدهد.

واجپايي تاكيد كرد: اظهارات سفير آمريكا در هند بسيار شنيع و ناقض تمام هنجارهاي ديپلماتيك است. سفرا نمي تواند با اظهاراتي شخصي خود منزلت كشور ميزبان را پائين بياورند و آن را تحقير كنند.

وي همچنين دولت هند را متهم كرد كه واكنشي جدي و كافي درقبال اظهارات غير مسئولانه سفير آمريكا صورت نداده است.

نخست وزير سابق اعلام كرد: سفير آمريكا با چنين اظهاراتي شان و منزلت ملت هند و اقتدار و استقلال كشور را زير سؤال برد و آن را تحقير كرد و واكنش وزارت خارجه به اين موضوع عادي بود.

وزارت خارجه هند درواكنش به اظهارات ملفورد اعلام كرد كه دهلي نو "بطور مستقل" تصميم مي گيرد و بر اساس "منافع ملي" خود عمل مي كند.

ملفورد همچنين هشدار داده بود كه واشنگتن همچنين از اظهارات دهلي نو در خصوص جدا سازي نيروگاههاي هسته اي نظامي و غير نظامي قانع نشده است.

طي توافقي كه بين "مانموهان سينگ" نخست وزير هند و جرج بوش رئيس جمهور آمريكا در ماه ژولاي گذشته بين دو كشور صورت گرفت آمريكا متعهد شد كه به هند در زمينه انرژي هسته اي مسالمت آميز كمك كند ليكن اين مسئله موكول به تصويب كنگره و "گروه فراهم كننده گان هسته اي" (NSG) شد.

درهمين حين آمريكا پيش شرط هايي را براي هند معين كرد كه يكي از آنها سياست اين كشور در قبال موضوع هسته اي ايران در شوراي حكام و همچنين تفكيك نيروگاه هاي نظامي و غير نظامي بود.

همچنين امروز "شيام ساران" قائم مقام وزارت خارجه در واكنش به اظهارات ملفورد گفت: براي سفير آمريكا پسنديده نيست كه همكاري هسته اي بين دو كشور را در رابطه با همكاري بين دو كشور مطرح كند و آن را منوط به راي هند براي ارجاع موضوع هسته يا ايران به شواري امنيت كند.

ساران با ناپسند خواندن اين اظهارات آن را براي همكاري قوي بين دو كشور و دموكراسي مستقل دو كشور غير سازنده خواند.

همزمان با اين واكنش ها و چالش ها دولت هند از سوي احزاب چپ در داخل نيز تحت فشار است و اين گروهها از هند خواسته اند تا با پي گيري سياست مستقل از راي عليه موضوع هسته اي ايران خودداري كند.