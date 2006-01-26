ملت فلسطين با انتخاب حماس راه مقاومت را انتخاب كرده است

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبرگزاري فرانسه، وي طي تفسيري پيرامون پيروزي اوليه حماس درانتخابات پارلماني فلسطين كه اكثريت 132 كرسي را از آن خود كرده است، تصريح كرد : نتايج اوليه انتخابات پارلماني فلسطين نشان مي دهد كه ملت فلسطين راه مقاومت و ادامه جهاد را انتخاب كرده است .

وي انتخابات فلسطين را بسيار مهم خواند و افزود : اين انتخابات پيامدهاي بسيار گسترده اي برداخل و وضعيت عمومي برجاي خواهد گذاشت .

مسئول جبهه خلق براي آزادي فلسطين با اشاره به اينكه پيروزي حماس تحولي بزرگ در وضعيت فلسطينيان ايجاد خواهد كرد و ما را دربرابرمرحله اي جديد قرار خواهد داد، تصريح كرد : اين سوال در مورد توافق نامه هاي " اسلو" و آينده سياسي ايجاد مي كند .

با اين حال پيش بيني مي شود نتايج رسمي انتخابات پارلماني فلسطين عصر امروز پنجشنبه اعلام شود .

جنبش مقاومت اسلامي فلسطين خواستار مبارزه مسلحانه شده و همواره با توافق نامه هاي اسلو (1993) كه بر ايجاد دولت فلسطيني تاكيد مي كند مخالفت كرد.

شاخه نظامي گردان هاي عزالدين قسام مسئوليت برخي از عمليات ضد اسرائيلي را برعهده گرفته است .