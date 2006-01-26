ايران در بررسي پيشنهاد روسيه جدي است// علاقمنديم در چارچوب آژانس مساله هسته اي ايران حل و فصل شود// نگراني غرب از فعاليت هاي صلح آميز هسته اي ايران بي مورد است

به گزارش خبرگزاري "مهر"، مهدي مصطفوي ضمن تشريح اهداف سفر خود به مالزي و ملاقات با مقامات بلندپايه اين كشور با شركت در يك مصاحبه مطبوعاتي در محل سفارت جمهوري اسلامي ايران در مالزي به سئوالات خبرنگاران رسانه هاي گروهي پيرامون مسائل مختلف به ويژه تحولات پرونده هسته اي كشورمان پاسخ داد.

مصطفوي در ابتدا با اشاره به روابط رو به رشد دوجانبه در ابعاد سياسي، اقتصادي و فرهنگي و نيز همكاري هاي نزديك و منظم دو كشور در قالب OIC، غير متعهدها ، D-8 و G-15 اظهار داشت: در اين سفر آخرين مواضع هسته اي جمهوري اسلامي ايران با مقامات بلند پايه مالزي مطرح گرديد و تفاهم خوبي بين دو كشور در اين خصوص حاكم است و دولت مالزي نيز علاقه مند است كه مباحث هسته اي در چارچوب آژانس حل و فصل گردد و معتقد به ادامه فعاليت صلح آميز هسته اي ايران در چارچوب قوانين آژانس است.

وي سپس در پاسخ به سئوالي درباره انتظار جمهوري اسلامي ايران از سازمان كنفرانس اسلامي OIC گفت: با توجه به حمايت اين سازمان از فعاليت هاي صلح آميز ايران در اجلاس هاي قبلي، اميدواريم در اجلاس آتي همچنان اين حمايت ادامه يابد، زيرا شرايط فعاليت هاي صلح آميز ايران تغيير نيافته است.

قائم مقام وزير امورخارجه ايران درخصوص پيشنهاد روسيه مبني بر غني سازي در خاك آن كشور نيز اظهارداشت: پيشنهاد ارائه شده ازسوي روسيه در حال بررسي است و به نظر مي رسد با برخي تغييرات و افزودن برخي عناصر از جمله ادامه تحقيقات هسته اي در ايران، به آن، پيشنهاد قابل ملاحظه اي باشد و ايران از هرگونه مشاركت ساير كشورها استقبال مي كند و براي بررسي پيشنهادات ديگر نيز جدي است.

از مصطفوي درباره اظهارات اخير ژاك شيراك در خصوص استفاد از سلاح هسته اي سئوال شد و وي پاسخ داد: محكوميت اين اظهارات از سوي جمهوري اسلامي ايران و اشاره به سابقه بد قدرت هاي اتمي از جمله در هيروشيما و نيز كشتار ميليوني مردم الجزاير به وسيله فرانسوي ها، كه هنوز از اذهان مردم جهان پاك نشده و هرگونه كشتارجمعي و استفاده از تسليحات هسته اي ازنظر ايران محكوم و مردود است.

قائم مقام وزير خارجه درخصوص موضع ايران در قبال بحران افغانستان و عراق نيز تاكيد كرد: موضع جمهوري اسلامي ايران از ابتداي بروز بحران در دو كشور مذكور، كمك به مردم آنها و ورود به تحركاتي براي از بين بردن بحران بوده است كه خوشبختانه موفقيت هاي بسيار خوبي كسب نموده كه مورد اعتراف جوامع بين المللي نيز بوده است و همكاري مداومي در اين زمينه با سازمان ملل متحد و دبير كل آن وجود دارد.

وي گفت: در هر حال خروج سريعتر نيروهاي مداخله گر سبب تسريع در بحران زدايي دردو كشورافغانستان و عراق خواهد شد.

مصطفوي درباره گزارش آتي آژانس بين المللي انرژي اتمي در خصوص ايران نيز گفت: آژانس علاقمند به بررسي موضوع هسته اي ايران در چارچوب آژانس است و جمهوري اسلامي ايران نيز معتقد است تمام زمينه ها براي بررسي اين موضوع در آژانس وجود دارد و نگراني برخي كشورها نسبت به فعاليت هاي صلح آميز هسته اي ايران بي مورد است.