آزمايشگاه هاي دانشگاه آزاد مجلسي از دانشگاه صنعتي اصفهان پيشرفته تر است

دكتر "محمد حسن قيصريان" در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي "مهر"، افزود: واحد مجلسي بيش از 450 ميليون تومان خريد كارگاهي و تجهيزات آزمايشگاهي در سال جاري داشته است.

وي اظهار داشت: خطوط اينترنت دانشگاه واحد مجلسي يكي از پرسرعت ترين خطوط اينترنت است به طوري كه روزانه بيش از هزار دانشجو را سرويس مي دهد.

رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهر مجلسي در خصوص عدم رضايت دانشجويان اين دانشگاه از كيفيت غذا عليرغم گران شدن آن در طول ترم تصريح كرد: يكي از ويژگي هاي دانشگاه آزاد استفاده اساتيد و مسئولان دانشگاه از غذاي دانشجويان است به همين خاطر تاكيد ويژه اي بر كيفيت و به خصوص بهداشت سالن غذاخوري دانشگاه شده است.