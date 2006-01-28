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۸ بهمن ۱۳۸۴، ۱۳:۲۴

تجميع عوارض آثار و پيامدها (4)

اصلاح قانون تجميع عوارض به زودي در دستور كار مجلس قرار مي گيرد

اصلاح قانون تجميع عوارض به زودي در دستور كار مجلس قرار مي گيرد

عضو كميسيون صنايع ومعادن گفت: اصلاح قانون تجميع عوارض به زودي در دستور كار مجلس قرار خواهد گرفت.

محمد رضا سجاديان در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي "مهر" با بيان اينكه براي اصلاح قانون تجميع عوارض موافقين و مخالفين زيادي وجود دارد، افزود: بررسي مشكلات و اصلاح قانون تجميع عوارض بعد از تصويب بودجه سال آينده، در دستور كار كميسيون صنايع ومعادن مجلس قرارخواهد گرفت.

وي افزود، تصويب لايحه ماليات بر ارزش افزوده (VAT) كه اصلاحات يا لغو قانون تجميع عوارض را در بردارد، پس از مصوبات قطعي بودجه سال 85 انجام مي شود. وي تصريح كرد: اجراي قانون تجميع عوارض به اين شكل بهتر از بي قانوني است .

وي ادامه داد: اصلاحات قانون تجميع عوارض با تصويب لايحه ماليات بر ارزش افزوده  برطرف و يا اين كه اين قانون لغوخواهد شد .

سجاديان اظهارداشت: مجلس با همكاري سازمانهاي دولتي وغير دولتي مربوطه از قبيل وزات اقتصاد و دارايي، وزارت صنايع و معادن، و خانه صنعت و معدن كشورداشته جلسات متعددي به منظور بررسي تخصصي قانون تجميع عوارض و همچنين لايحه ماليات بر ارزش افزوده برگزارخواهد كرد.

عضو كميسيون صنايع ومعادن مجلس، افزود: شور اول اين قانون در صحن علني مجلس به تصويب رسيده و شور دوم آن در كميسيون هاي مربوطه در حال بررسي است كه به محض اتمام كار در اين كميسيون ها بلافاصله در صحن علني مجلس مطرح خواهد شد.

وي در اين خصوص تصريح كرد : قرار بر اين بود كه اصلاح قانون تجميع عوارض به همراه تصويب لايحه ماليات بر ارزش افزوده قبل از تصويب بودجه سال 85 انجام شود كه به دليل اهميت بودجه سال 85 و همچنين موافقين و مخالفين بسياري كه در اين زمينه وجود داشت، اين امر بلافاصله بعد از تصويب بودجه سال آينده در دستور كار مجلس قرار مي گيرد.

کد مطلب 282818

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