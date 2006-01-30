"زمستان است" بر اساس داستان سفر دولت آبادي شكل گرفت

محمد مهدي دادگو، تهيه كننده " زمستان است " ضمن بيان اين مطلب در گفت وگو با خبرنگار سينمايي "مهر"، در مورد انگيزه اش از تهيه اين فيلم گفت : با كارهاي رفيع پيتز از قبل آشنا بودم و احساس كردم وي داراي يك استعداد نهفته اي است كه مي شود از طريق كار كردن با او مقداري سينما را جدي تر و متفاوت تر پيگيري كرد، رفيع پيتز يك طرحي بر اساس داستان سفر محمود دولت آبادي داشت كه بعد از خواندن و صحبتهاي ابتدائي، كار را قبول كردم.

وي تاكيد كرد: اساسا اين قصه ، داستاني بود كه نه تنها شرح حال شهروند ايراني، بلكه يك شرح حالي بر تمام احوالات آدمهاي دنياي امروز است، كه هر كسي از بودن در جايي كه هست احساس نارضايتي و كمبود دارد و مي خواهد براي تحقق آرزوهايش به جاي ديگري مهاجرت و سفر كند و شايد آسمان در جاي ديگر رنگ ديگري داشته باشد و اين باعث مي شود خيلي از زندگي ها در حال حركت باشد.

دادگو خاطر نشان كرد : رفيع پيتز سعي كرد از داستان محمود دولت آبادي گرته برداري آزادي انجام دهد و بعد فيلمنامه به مرحله توليد در آمد .

وي خاطر نشان كرد : " زمستان است " طرح ساده يك مسئله قرن است، مسئله اي كه بحرانهاي موجود در سطح جهان به آن وسعت بخشيده است و اين اثرات در زندگي ادمهاي متوسط جامعه نمود كاملي دارد كه در همين چند ماهه گذشته به خاطر كمبود كار بحرانهاي زيادي در كشور فرانسه به وجود آمد و مسئله اشتغال بزرگترين معضل كشورها است و آيا حكومتها و دولتها مي توانند اين نيازها را پاسخگو باشند؟

دادگو تاكيد كرد : روايت رفيع پيتز از اين موضوع يك كار جذاب و بسيار سينمايي است .

وي در مورد استفاده از صداي محمد رضا شجريان در اين فيلم گفت : در واقع مضمون و فضاي فيلم به چنين صداي شريفي نياز داشت كه همراه با شعر " زمستان است " مرحوم اخوان ثالث زينت بخش اين فيلم گرديد.