سه فلسطيني مجروح و 20 فلسطيني بازداشت شدند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازشبكه خبري العربيه ، نيروهاي اشغالگر اسراييلي با حمله به يك كافه در كوي قباطيه سه فلسطيني را به ضرب گلوله مجروح و 20 فلسطيني ديگر را دستگير كردند .

منابع اسراييلي اعلام كردند كه اين سه فلسطيني مجروح قصد فرار از دست نيروهاي اسراييلي داشتند كه هدف تيراندازي قرار گرفتند .

به گفته اين منابع ، نظاميان اسراييلي هنگام انتقال مجروحان فلسطيني به بيمارستان دو نفر از آنها را دستگير كردند.

پيشتر سخنگوي نظاميان صهيونيست از بازداشت 16 فلسطيني عضو حماس و جهاد اسلامي در كرانه باختري رود اردن خبر داده بود.