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۱۱ مهر ۱۳۸۲، ۱۸:۳۹

در حمله صهيونيست ها به شهر جنين

سه فلسطيني مجروح و 20 فلسطيني بازداشت شدند

سه فلسطيني مجروح و 20 فلسطيني بازداشت شدند

گزارشهاي دريافتي از فلسطين حاكيست كه نظاميان رژيم صهيونيستي در ادامه سياست بازداشت هاي گسترده فلسطينيان به كوي قباطيه در شهر جنين يورش بردند .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازشبكه خبري العربيه ، نيروهاي اشغالگر اسراييلي با حمله به يك كافه در كوي قباطيه سه فلسطيني را به ضرب گلوله مجروح و 20 فلسطيني ديگر را دستگير كردند .
منابع اسراييلي اعلام كردند كه اين سه فلسطيني مجروح  قصد فرار از دست نيروهاي اسراييلي داشتند كه هدف تيراندازي قرار گرفتند .
به گفته اين منابع ، نظاميان اسراييلي هنگام انتقال مجروحان فلسطيني به بيمارستان دو نفر از آنها را دستگير كردند.
پيشتر سخنگوي نظاميان صهيونيست از بازداشت 16 فلسطيني عضو حماس و جهاد اسلامي در كرانه باختري رود اردن خبر داده بود.

 

 

  

کد مطلب 28283

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