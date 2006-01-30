طراحي صحنه "زمستان است" تلفيقي از فضاهاي واقعي و دكور است

"ملك جهان خزايي" طراح صحنه " زمستان است "، ضمن بيان اين مطلب در گفت وگو با خبرنگار سينمايي "مهر"، درمورد ويژگي هاي طراحي صحنه فيلم ، گفت : فيلم " زمستان است " براي من، از جمله كارهاي مورد علاقه ام است، براي اينكه با توجه به موضوع فيلم ، بايد فضاي واقعي در كار طراحي صحنه و ساخت لوكيشن ايجاد مي كرديم، در حالي كه بخشي از آن را، كاملا دكور ساختيم . به عنوان مثال، خانه مختار و قهوه خانه دكور است.

وي افزود: سعي كردم خواسته كارگردان را در طراحي صحنه به كار ببرم ، كه در وسايل صحنه و طراحي لباس و لوكيشنهاي فيلم نيز كاركرد داشت و برايم جالب بود كه فضايي خلق كنم كه مخاطب احساس نكند با دكور رو به رو است، بلكه احساس ديدن محلها و صحنه هاي واقعي را داشته باشد.

ملك جهان خزايي - طراح صحنه و لباس "زمستان است"

وي تاكيد كرد : در كنار اين مسائل، با تعداد زيادي سياهي لشكر روبه رو بوديم كه بايد براي لباس آنها و هماهنگي با هنرپيشه هاي اصلي، كارهاي زيادي انجام مي داديم و هميشه گفته ام كه طراحي صحنه اي موفق است كه آنقدر با بطن فيلم عجين باشد كه ديده نشود و پيتز اين اجازه را به من داده است كه در اين فيلم، اين كار را انجام بدهم و فكر مي كنم جزو موفق ترين كارهايم در زمينه رنگ آميزي و طراحي مكانها باشد .