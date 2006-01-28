توليد كنندگان به جاي 3 درصد 9 درصد تجيمع عوارض مي پردازند

احمد بزرگيان درگفت وگو با خبر نگاراقتصادي مهر ، افزود: در ابتدا قانون تجميع عوارض به قصد اين كه توليد كننده مجبور به ارتباط با ده ها سازمان جهت پرداخت ماليات نباشد،توصيه شد، اما درعمل اجراي آن با مشكلات زيادي روبه رو شده است.



وي افزود : طي بازديدهاي انجام شده ازمراكز توليدي وصنعتي مختلف با نگراني وگله مندي شديد توليد كنندگان وصنعتگران مواجه شده ايم كه به جاي 3 درصد ماليات قانون تجميع عوارض عملا 9 درصد ماليات پرداخت مي كنند.



بزرگيان با بيان اينكه تصويب و اجراي لايحه ماليات برارزش افزوده قطعا تاثيرات متفاوت ومثبت تري نسبت به قانون تجميع عوارض خواهد داشت،افزود:حمايت ازتوليد كننده ،ايجاد اشتغال دربخشهاي مختلف،اطلاعات دقيق مالياتي و جچلوگيري از فرارمالياتي بارزترين اثرات اجراي اين لايحه است.



وي درادامه با اظهارنگراني از گسترش قاچاق كالا در صورت تصويب لايحه ماليات بر ارزش افزوده،گفت: كالاهايي كه به صورت قاچاق وارد مي شوند ، قيمت كمتري دارند وهمچنين خود را معاف از پرداخت ماليات مي بينند كه طبيعتا مصرف كننده هم بيشتر از اين كالاها استقبال مي كند.



عضوكميسيون صنايع ومعادن درادامه اظهار داشت : جلو گيري از تخلفات مذكور نظارت جدي دولت وساير دستگاههاي اجرايي را مي طلبد به نحوي كه فروشنده را موظف به ارائه صورتها و فاكتورهاي خريد وفروش كند.