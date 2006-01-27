به گزارش خبرگزاري"مهر"، مهندس غلامحسين اميري كه پس از نشست واحد سياسي جامعه اسلامي با "جام هفته" گفتگو مي كرد، اظهار داشت: سه كشور اروپايي نشان داده اند هدفشان از مذاكره با ايران اين نيست كه اطمينان حاصل كنند ايران سلاح هسته اي توليد نمي كند بلكه هدف آنها محروم كردن ملت ايران از حق برخورداري از دانش و فناوري صلح آميز هسته اي است.

وي برخورداري از تكنولوژي صلح آميز هسته اي را يك خواست ملي عنوان كرد و گفت: به بركت انقلاب اسلامي كه موجب استقلال و آزادي كشور و آزاد شدن استعدادها شد دانشمندان و جوانان فرهيخته ايران اسلامي به دانش هسته اي دست يافتند و اگر در اوايل پيروزي انقلاب اسلامي چالش جمهوري اسلامي با غرب بقاي نظام بود امروز چالش ما برخورداري از تكنولوژي صلح آميز هسته اي است.

عضو شوراي مركزي جامعه اسلامي مهندسين با تاكيد بر اتخاذ ديپلماسي فعال در سطح بين المللي براي دفاع از حقوق هسته اي ملت ايران اظهار داشت: جمهوري اسلامي ايران با ديپلماسي فعال افكار عمومي دنيا را متقاعد كرده كه برخورداري از فناوري صلح آميز هسته اي حق همه ملت ها از جمله ملت ايران است و مسئولان كشور نيز حق ندارند از حق ملت ايران چشم پوشي كنند.

مهندس اميري يادآور شد: جمهوري اسلامي ايران نهايت همكاري را با آژانس بين المللي انرژي اتمي انجام داده و براي اعتماد سازي بيشتر حتي كشورهاي ديگر را به مشاركت در فعاليت صلح آميز هسته اي خود دعوت كرده است.

وي گفت: اكنون رئيس جمهور يكي از طرف هاي مذاكرات هسته اي ايران كه از ايران مي خواهد از تكنولوژي هسته اي ولو صلح آميز چشم پوشي كند خود دنيا را تهديد هسته اي مي كند.

وي افزود: اكنون ما بايد غير از دفاع از حق فناوري صلح آميز هسته اي خود پرچمدار دفاع از جهان و منطقه عاري ازسلاح هاي هسته اي باشيم. امروز رژيم صهيونيستي كه مجهز به سلاح هاي هسته اي است بزرگترين تهديد منطقه است ولي آژانس بين المللي انرژي هسته اي و كشورهاي غربي متعرض آن نيستند.

مسئول واحد تشكيلات جامع اسلامي مهندسي يادآور شد: محمد البرادعي مدير كل آژانس بين المللي انرژي هسته اي به كشورهاي عربي گفته است نبايد عضو "ان.پي.تي مي شدند چرا كه اسرائيل داراي سلاح هسته اي است . اين جمله خود گوياي بي صداقتي دنياي استكبار در خصوص مسائل هسته اي است.

وي با اشاره به فشارهاي قدرت هاي استكباري به جمهوري اسلامي ايران گفت: غربي ها براي تضعيف مواضع جمهوري اسلامي ايران به ايجاد اختلافات داخلي دل بسته اند تا بتوانند وحدت ملي ما را خدشه دار كرده و به اهداف خود برسند.

اميري افزود: نمونه تلاش هاي دشمنان براي ايجاد اختلافات داخلي در ايران اظهارات آن عجوزه است كه به دستور اربابان خود گفته است سلاح هاي هسته اي رژيم صهيونيستي خطرناك نيست . ولي اگر ايران به تكنولوژي هسته اي دست يابد خطرناك است! كه صهيونيست ها بايد به اين آدم جايزه بدهند. و يا تلاش هاي مذبوحانه در حادثه تروريستي اهواز و نيز توهين به مقدسات در يك نشريه محلي در بندرعباس از اين قبيل است و لذا مردم و مسئولان بايد هوشيار باشند و اجازه ندهند دشمنان در صفوف متحد دولت و ملت رخنه ايجاد كنند.

اين عضو شوراي مركزي جامعه اسلامي مهندسين يادآور شد: خوشبختانه امروز اركان نظام در بهترين شكل با يكديگر متحد و منسجم هستند و بين مردم و مسئوليان نيز پيوند ناگسستني وجود دارد.

وي تاكيد كرد: بايد بدانيم كه عامل موفقيت ما در تمام صحنه ها، وحدت ملي و پايداري در دفاع از حق ملت است.

عضو شوراي مركزي جامعه اسلامي مهندسين همچنين با تبريك فرا رسيدن سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي اظهار داشت: بدون شك انقلاب اسلامي يكي از انقلاب هاي بزرگ دنياست و تاثيرگذاري عميق آن از انقلاب كبير فرانسه و انقلاب روسيه نيز بيشتر است. به طوري كه اين انقلاب نقطه عطفي در تاريخ شده است.

اميري افزود: در حالي كه نظريه پردازان انقلاب ها مي گفتند كه دوره دين تمام شده است انقلاب اسلامي با محوريت دين به پيروزي رسيد و اكنون بازگشت به دين در دنيا در حال گسترش است و به همان نسبت رويگرداني از سكولاريسم در حال افزايبش مي باشد.

وي گفت: همه تحقيقات و مطالعات نشان مي دهد پس از پيروزي انقلاب اسلامي دين نقش كليدي و محوري در دنيا پيدا كرده است و بسياري از نظريه پردازان انقلاب ها در نظريات خود تجديد نظر كرده اند.

مهندس اميري يادآور شد: با پيروزي انقلاب اسلامي در 22 بهمن سال 57، رژيم طاغوت در ايران سرنگون و ملت ايران استقلال و آزادي خود را به دست آوردند.

وي گفت: انقلاب اسلامي زنده و پويا پس از گذشت 27 سال به سير خود ادامه مي دهد و امروز جمهوري اسلامي ايران پرچمدار حمايت از نهضت ملت فلسطين است.

اميري افزود: به بركت پيروزي انقلاب اسلامي اكنون براي همه مسلمانان مشخص شده است كه منشاء بدبختي كشورهاي اسلامي رژيم غاصب صهيونيستي است.

اين عضو شوراي مركزي جامعه اسلامي مهندسين تاكيد كرد: انقلاب اسلامي منادي عدالتخواهي و ظلم ستيزي در جهان است.

وي گفت: مردم، رهبري و مكتب پويا سه عنصر اصلي پيروزي انقلاب اسلامي بودند و امروز اين مردم ايران در صحنه دفاع از دستاوردهاي انقلاب اسلامي حضور دارد و مقام معظم رهبري نيز نقش خود را در مديريت بحران ها ايفا مي كنند.

اميري اظهار داشت: انقلاب اسلامي دستاوردهاي بسيار زيادي داشته است كه از جمله آن توليد علم وفتح قله هاي علم و دانش است و در بعد خرجي نيز منشأ حركت هاي ضد استكباري و حق طلبانه مي باشد.

وي افزود: انقلاب اسلامي باعث شد مسلمانان هويت خود را به دست آورده و به عزت و عظمت برسند به طوري كه امروز بيداري اسلامي در دنيا ناشي از تاثير انقلا ب اسلامي است.

مهندس اميري تاكيد كرد: بايد مفاهيم و ارزشهاي انقلاب اسلامي را به نسل هاي بعدي منتقل و با آسيب شناسي انقلاب به رفع معايب و كاستي ها بپردازيم.

وي همچنين به تقارن سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي با ماه محرم اشاره كرد و اظهار داشت: محرم ماه پيروزي خون بر شمشير است منشاء پيروزي انقلاب اسلامي نيز محرم و عزاداري حسيني بوده است.

عضو شوراي مركزي جامعه اسلامي مهندسين افزود: ملت ايران با الهام از آزادي و عدالتخواهي حضرت امام حسين(ع) در مقابل رژيم طاغوت ايستادگي كرده و با شهادت جوانان اين كشور نهال انقلاب اسلامي آبياري شد و امروز اين روحيه به ديگر مسلمانان جهان نيز منتقل شده است كه نبايد در برابر ظلم بي تفاوت بود.