255 مخزن و مبدل حرارتي فاز نهم پالايشگاههاي پارس جنوبي در داخل كشور طراحي شد

به گزارش خبرنگارمهر در اراك اين تجهيزات طي يكسال در اين شركت ساخته شد.
مدير ساخت تجهيزات سنگين مخازن اين شركت گفت: براي ساخت اين مخازن براي اولين بار مخازن با ضخامت111 ميلي متر برش داده شد.
وي تصريح كرد: تا پيش از اين ساخت مخازن تا ضخامت 70 ميلي متر انجام مي شد.
وي ارزش قرار داد ساخت اين تجهيزات را 24 ميليون دلار عنوان كرد وگفت: به ميزان قيمت اين قرار داد از خروج ارز از كشور جلوگيري شده است.
كمالي روستا وزن مجموع اين مخازن را چهار هزارو 600 تن عنوان كرد وگفت: اين مخازن داراي قطرهايي بين 60 تا 2/1 ميلي متر است.
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