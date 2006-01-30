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۱۰ بهمن ۱۳۸۴، ۱۴:۴۳

255 مخزن و مبدل حرارتي فاز نهم پالايشگاههاي پارس جنوبي در داخل كشور طراحي شد

255 مخزن و مبدل حرارتي فاز نهم پالايشگاههاي پارس جنوبي توسط مهندسان شركت آذر آب اراك طراحي و ساخته شد.

به گزارش خبرنگارمهر در اراك اين تجهيزات طي يكسال در اين شركت ساخته شد.

مدير ساخت تجهيزات سنگين مخازن اين شركت گفت: براي ساخت اين مخازن براي اولين بار مخازن با ضخامت111 ميلي متر برش داده شد.

وي تصريح كرد: تا پيش از اين ساخت مخازن تا ضخامت 70 ميلي متر انجام مي شد.

وي ارزش قرار داد ساخت اين تجهيزات را 24 ميليون دلار عنوان كرد وگفت: به ميزان قيمت اين قرار داد از خروج ارز از كشور جلوگيري شده است.

كمالي روستا وزن مجموع اين مخازن را چهار هزارو 600 تن عنوان كرد وگفت: اين مخازن داراي قطرهايي بين 60 تا 2/1 ميلي متر است.

 

کد مطلب 282898

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