هيات رييسه گزارش عملكرد مجلس ششم را منتشر كند

نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به نقش و جايگاه ممتاز مجلس در جمهوري اسلامي فرا رسيدن هفتم خرداد سالروز تشكيل مجلس ششم را فرصت مناسبي براي ارائه گزارش عملكرد مجلس در هر دو بعد نظارت و قانونگذاري دانست.

راكعي در گفتگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري مهر با بيان اينكه مجلس ششم در هيچ مقطعي نسبت به مطالبات و خواست مردم بي تفاوت نبوده است، گفت: كارنامه مجلس ششم و طرح ها و لوايح زيربنايي اقتصادي، سياسي و فرهنگي كه تصويب كرده است گواه آن است كه در راستاي خواست و اراده مردم گامهاي بسيار مهمي برداشته شده است.

وي تصويب قانون جلب و حمايت از سرمايه گذاري خارجي، قانون تجميع عوارض ، اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم و تصويب طرحها ولوايحي درخصوص دفاع از حقوق زنان و لوايح كليدي دولت را نشانه توجه خاص مجلس به خواست و مطالبات مردم بويژه قشرهاي آسيب پذير جامعه دانست.

عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي گفت: يك اقليت افراطي و تندرو از آغاز شكل گيري اصلاحات و مجلس ششم در مقابل برنامه هاي اصلاحي مجلس و دولت مانع تراشي كردند و با كشاندن نمايندگان به بحرانهاي سياسي و بالابردن سطح توقع و مطالبات مردم بسياري از فرصتها را از اين نهاد گرفتند.

راكعي افزود: معتقدم اگر محافظه كاران در مجلس بودند و با موانع و بحرانهاي موجود روبرو ميشدند، دوام نمي آوردند.

عضو فراكسيون اكثريت مجلس تاكيد كرد: اگر قرار است نقدي بر عملكرد مجلس انجام شود بايد سازنده و از روي انصاف و عدل باشد نه سليقه شخصي و گروهي و به قصد تخريب.

اين نماينده مجلس خاطرنشان كرد: محافظه كاران و منتقدان اصلاحات نبايد به خود اجازه دهند با اظهارات غيرمنطقي و گاه اهانت آميز مجلس ششم را زير سوال ببرند.