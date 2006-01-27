مهمترين كمبود حوزه هنري بودجه و انديشه ناب است

سيد كمال‌الدين حسيني در گفتگوي با خبرنگار فرهنگ و هنر "مهر" در كرج گفت: "سياست فعلي حوزه هنري شناسايي، جذب و پرورش استعدادهاي هنري جوانان با زيرساخت‌هاي خاص ملي و مذهبي است كه تخصيص اعتبار مي‌تواند غنابخش اين سياست باشد. حوزه هنري تنها يك مركز هنري نيست و مانند دانشگاه و حوزه‌هاي علميه، نيازمند زيرساختي نظام‌مند و مديريت واحد است."

رئيس حوزه هنري كرج خاطرنشان كرد: "نظام‌مندي حوزه هنري مي‌تواند هنر را در ابعاد مختلف ديني و ارزشي متجلي كند و وحدت و تعامل حوزه هنري با دانشگاه و حوزه‌هاي علميه قادر است هنر ايراني را وارد ابعاد ديني و ارزشي نمايد. رسالت حوزه هنري مرتبط با نظام اسلامي و هدف آن ترويج انديشه‌هاي اسلام با كمك ابزار هنري است."

وي افزود: "اكثر هنرمندان مرتبط با حوزه هنري دغدغه‌هاي ديني دارند و به دنبال تبديل هنر حوزه به يك هنر دين‌مدار هستند كه مصداق بارز اين ادعا تحويل پروژه‌هاي كليدي صدا و سيما به افرادي خاص از حوزه هنري است. تمركز حوزه هنري در شناسايي استعدادهاي درخشان در مراكز استاني و شهرستان‌هاي دورافتاده است و براي محقق شدن اين سياست تمام تلاش خود را خواهد كرد ."

رئيس حوزه هنري كرج پيشنهاد كرد پيوندهاي جدي و نويني ميان حوزه هنري و دانشگاه ايجاد شود تا با تسمك به اين وحدت، هنر ديني و ارزشي به جامعه ايراني و جهاني معرفي شود."