كمبود شعب بانكي در شهريار سرمايه گذاران را فراري داده است

احمد نوري به خبرنگار اقتصادي مهر در شهريار گفت:شهرستان شهريار از جمله مناطقي است كه توزيع سازمانها و ارائه خدمات و تسهيلات آن بر مبناي رشد جمعيت صورت نگرفته و ساكنان اين شهرستان در بخشهاي مختلف از جمله بانك و خدمات آن با مشكلات بي شماري مواجه هستند .

نوري افزود :در جلسات متعدد معضل صفوف طولاني مردم در كنار بانكها از سوي مديران بخشها، مطرح شده ؛ اما تاكنون هيچ تلاشي براي رفع اين معضل مشاهده نشده است .

اين مسئول خاطر نشان كرد : اكثر بانك ها با نگاهي غير انتفاعي به تاسيس شعب مي نگرند و توجهي به جمعيت انبوه و نياز به بحثهاي خدماتي در مناطق كم در آمد ندارند و همين امر فرار سرمايه گذاران از شهريار را به دنبال داشته است .

وي تصريح كرد : بانكهاي مختلف تاسيس شعبه خود در شهريار را منوط به توجيه اقتصادي مي دانند و از انبوه جمعيت روبه رشد منطقه غفلت كرده اند.

وي ي اد آور شد : تاسيس شعب جديد بانكي در شهريار علاوه بر رفع مشكلات مردم با بازگشت سرمايه گذاران به شهريار، منافع آنان را نيز تامين خواهد كرد و پس از مدتي توجيه اقتصادي شعب بانكي در شهريار منطقي خواهد شد.

نوري ادامه داد : به نظر مي رسد بانكها از زير بار مسئوليت شانه خالي مي كنند وگرنه نداشتن توجيه اقتصادي تنها بهانه اي براي عدم خدمت رساني است .

نوري در خاتمه گفت : معرفي پارامترهاي تاسيس شعب با توجه به جمعيت و توجه مديران بانكها به اين پارامترها ،مي تواند شهريار را حداقل در اين بخش متحول كند.