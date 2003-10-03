عناوين روزنامه هاي عرب زبان چاپ لندن

خبرگزاري مهر : سرويس بين الملل

*القدس العربي

- فرمانده مركزي آمريكا درعراق : براي نخستين بار فرماندهان مركزي محلي عراق عمليات مبارزان عراقي را اداره مي كند

- هيچ جدول زمان بندي شده براي عقب نشيني نيروهاي آمريكايي تعيين نشد.

- نيروهاي اشغالگر آمريكايي به كشته شدن شش نظامي آمريكايي و زخمي شدن 40 تن ديگر طي يك هفته اقرار كردند .

- عبدالباري عطوان سردبير روزنامه القدس العربي : چهره آمريكا به دليل گوناگون مخدوش شده است

- عقب نشيني حزب اكثريت سودان در پارلمان اين كشور منجر به بحران سياسي شد

- 40 هزاركارگر عربستان سعودي درايجاد هشتاد فرصت شغلي اخلال كردند

- كالين پاول وزير امور خارجه آمريكا با عمرالبشير تلفني گفتگو كرد و به سودان قول داد اين كشور را از فهرست تروريسم خارج خواهد كرد

- يك قاضي آمريكايي : نمي توان براي زكريا موسوي حكم اعدام صادر كرد

*الزمان

- 11 وزير كابينه جديد دولت خودگردان فلسطين انتخاب شدند

- واشنگتن از احمد قريع نخست وزير جديد حكومت خودگردان خواست محمد دحلان را به عنوان مسوول امور امنيتي فلسطين انتخاب نمايد

- درحملات مداوم صهيونيست ها به شهرها سه فلسطيني مجروح شدند و بيش از 22 باب منزل تخريب شد

- واشنگتن از اتخاذ هرگونه تصميم درباره گرفتن تضمينهاي لازم از اسراييلي براي پرداخت بدهي ها خود داري كرد

- فرمانده نظامي عضو جنبش جهاد اسلامي در حمله وحشيانه صهيونيست ها به منزلش در نوار غزه دستگير شد

- رژيم صهيونيستي روند ساخت ديوار امنيتي را در كرانه باختري رود اردن را مورد بررسي قرار مي دهد

*الشرق الاسط

- دومينيك دوو يلپن از انفجارهاي مهيب در عراق ابراز نگراني كرد

- باجمال : آمريكايي ها از ما مي خواهند مامورايت مبارزه با تروريسم را بدون ارائه كمك هاي كافي انجام دهيم

- يك قاضي آمريكايي : نمي توان حكم اعدام را براي زكريا موسوي صادر كرد

- رييس منطقه شالي چچن ترور شد

- كره شمالي آمادگي خود را براي سوخت هسته اي اعلام كرد

- مصر محاكمه 31 متهم به قاچاق آثار باستاني را آغاز كرد

- حافظ اسد با مسعود بارزاني اوضاع درعراق را مورد بررسي قرار داد

- دمشق بر ايفاي نقش محوري سازمان ملل متحد در عراق تاكيد كرد

- دو فرد در شهر كركوك بدون وارد كردن خسارتي به نيروهاي آمريكايي دست به عمليات انتحاري زدند

- بانك بين المللي و سازمان ملل متحد هزينه بازسازي عراق را 36 ميليارد دلار تخمين زدند

- جرج بوش با امير بن سلطان سفيرعربستان در واشنگتن ديدار كرد

- پيش نويس قطعنامه جديد آمريكا درباره عراق با مخالفت شوراي امنيت مواجه شد

*الحيات

- اعضاي شوراي حكومت انتقالي عراق و كردها خواهان حفظ يكپارچگي ووحدت مردم عراق شدند

- صهيونيست ها سه فلسطيني را در نوار غزه مجروح كردند

- نيروهاي اسراييلي 20 فلسطيني را در كرانه باختري رود اردن دستگير كردند

- واشنگتن و آنكارا بر سركوب كردهاي شورشي توافق كردند

- درخواست 600 ميليون دلاري جرج بوش براي ادامه كشف سلاحهاي كشتار جمعي درعراق

- مردم فلسطين در حمايت از جنش مقاومت اسلامي فلسطين (حماس ) در اردوگاه جباليا تظاهرات كردند و خواستار ادامه انتفاضه شدند

- آقاي هاشمي رفسنجاني چهار شرط براي امضاي پروتكل الحاقي تعيين كرد

- كوفي عنان دبير كل سازمان ملل متحد : در پيش نويس قطعنامه جديد آمريكا نقش سازمان ملل كمرنگ شده است

- اولين گزارش رييس تيم بازرسان سازمان ملل متحد درعراق حكايت از عدم كشف سلاحهاي كشتار جمعي در عراق دارد

- جوزف ويلسون سفير سابق آمريكا : واشنگتن هيچ توجيه اي براي حمله به عراق ندارد

- درحمله افراد ناشناس به ماموران پليس بحرين 5 نفر زخمي شدند

- در انفجاربمب در نزديكي مقرنيروهاي ائتلافي در افغانستان 7 نيروي افغان كشته شدند

- اسراييل قانع شده كه واشنگتن عملا طرح " نقشه راه " را مسكوت گذاشته است

- دربزرگترين حمله نيروهاي پاكستان به نيروهاي القاعده 12 نفر كشته و 12 تن ديگر اسير شدند

