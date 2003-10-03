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۱۱ مهر ۱۳۸۲، ۲۰:۳۹

نگاهي به مطبوعات جهان

عناوين روزنامه هاي عرب زبان چاپ لندن

عناوين روزنامه هاي عرب زبان چاپ لندن

سرويس بين الملل خبرگزاري مهر : عناوين مهم امروز جمعه روزنامه هاي الشرق الاوسط ، الحيات ، الزمان و القدس العربي به اين شرح است .

خبرگزاري مهر : سرويس بين الملل
*القدس العربي
-  فرمانده مركزي آمريكا درعراق : براي نخستين بار فرماندهان مركزي محلي عراق عمليات مبارزان عراقي را اداره مي كند
-  هيچ جدول زمان بندي شده براي عقب نشيني نيروهاي آمريكايي تعيين نشد.
- نيروهاي اشغالگر آمريكايي به كشته شدن شش نظامي آمريكايي و زخمي شدن  40 تن ديگر طي يك هفته اقرار كردند .
- عبدالباري عطوان سردبير روزنامه القدس العربي : چهره آمريكا به دليل گوناگون مخدوش شده است
- عقب نشيني حزب اكثريت سودان در پارلمان اين كشور منجر به بحران سياسي شد
- 40 هزاركارگر عربستان سعودي درايجاد هشتاد فرصت شغلي اخلال كردند
- كالين پاول وزير امور خارجه آمريكا با عمرالبشير تلفني گفتگو كرد و به سودان قول داد اين كشور را از فهرست تروريسم خارج خواهد كرد
- يك قاضي آمريكايي : نمي توان براي زكريا موسوي حكم اعدام صادر كرد 
*الزمان
- 11 وزير كابينه جديد دولت خودگردان فلسطين انتخاب شدند
- واشنگتن از احمد قريع نخست وزير جديد حكومت خودگردان خواست محمد دحلان را به عنوان مسوول امور امنيتي فلسطين انتخاب نمايد
- درحملات مداوم صهيونيست ها به شهرها سه فلسطيني مجروح شدند و بيش از 22 باب منزل  تخريب شد
- واشنگتن از اتخاذ هرگونه تصميم درباره گرفتن تضمينهاي لازم از اسراييلي براي پرداخت بدهي ها خود داري كرد
- فرمانده نظامي عضو جنبش جهاد اسلامي در حمله وحشيانه صهيونيست ها به منزلش در نوار غزه دستگير شد
- رژيم صهيونيستي روند ساخت ديوار امنيتي را در كرانه باختري رود اردن را مورد بررسي قرار مي دهد
*الشرق الاسط
- دومينيك دوو يلپن از انفجارهاي مهيب در عراق ابراز نگراني كرد
- باجمال : آمريكايي ها از ما مي خواهند مامورايت مبارزه با تروريسم را بدون ارائه كمك هاي كافي انجام دهيم
- يك قاضي آمريكايي : نمي توان حكم اعدام را براي زكريا موسوي صادر كرد
- رييس منطقه شالي چچن ترور شد
- كره شمالي آمادگي خود را براي سوخت هسته اي اعلام كرد
- مصر محاكمه 31 متهم به قاچاق آثار باستاني را آغاز كرد 
-  حافظ اسد با مسعود بارزاني اوضاع درعراق را مورد بررسي قرار داد
- دمشق بر ايفاي نقش محوري سازمان ملل متحد در عراق تاكيد كرد
- دو فرد در شهر كركوك بدون وارد كردن خسارتي  به نيروهاي آمريكايي دست به عمليات انتحاري زدند
- بانك بين المللي و سازمان ملل متحد هزينه بازسازي عراق را 36 ميليارد دلار تخمين زدند
- جرج بوش با امير بن سلطان سفيرعربستان در واشنگتن ديدار كرد
- پيش نويس قطعنامه جديد آمريكا درباره عراق با مخالفت شوراي امنيت مواجه شد 
*الحيات
- اعضاي شوراي حكومت انتقالي عراق و كردها خواهان حفظ يكپارچگي ووحدت مردم عراق شدند
-  صهيونيست ها سه فلسطيني را در نوار غزه مجروح كردند
- نيروهاي اسراييلي 20 فلسطيني را در كرانه باختري رود اردن دستگير كردند
-  واشنگتن و آنكارا بر سركوب كردهاي شورشي توافق كردند
- درخواست 600 ميليون دلاري جرج بوش براي ادامه كشف سلاحهاي كشتار جمعي درعراق
- مردم فلسطين در حمايت از جنش مقاومت اسلامي فلسطين (حماس ) در اردوگاه جباليا تظاهرات كردند و خواستار ادامه انتفاضه شدند
-  آقاي هاشمي رفسنجاني چهار شرط براي امضاي پروتكل الحاقي تعيين كرد
- كوفي عنان دبير كل سازمان ملل متحد : در پيش نويس قطعنامه جديد آمريكا نقش سازمان ملل كمرنگ شده است
- اولين گزارش رييس تيم بازرسان سازمان ملل متحد درعراق حكايت از عدم كشف سلاحهاي كشتار جمعي در عراق دارد
- جوزف ويلسون سفير سابق آمريكا : واشنگتن هيچ توجيه اي براي حمله به عراق ندارد
-  درحمله افراد ناشناس به ماموران پليس بحرين 5 نفر زخمي شدند
- در انفجاربمب در نزديكي مقرنيروهاي ائتلافي در افغانستان 7  نيروي افغان كشته شدند
- اسراييل قانع شده كه واشنگتن عملا طرح " نقشه راه " را مسكوت گذاشته است
- دربزرگترين حمله نيروهاي پاكستان به نيروهاي القاعده  12 نفر كشته و 12 تن ديگر اسير شدند

کد مطلب 28294

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