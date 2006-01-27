" بازي آخر بانو " نقد مي شود

به گزارش خبرنگار فرهنگ و ادب مهر، اين رمان كه اوايل دي ماه از سوي نشر ققنوس منتشر شده است ، روايتگر دختري روستايي به نام " گل بانو" است كه در سالهاي آغازين انقلاب با انگيزه طي نمودن مراحل رشد فكري و فردي ، حوادث و رويدادهاي متعددي را پشت سر مي گذارد .



رمان ، بيش از اتكا بر مضمون و روايتي خطي و كلاسيك ، از شگردهاي نو و بازيهاي نامعمول روايي بهره مي برد كه كليت آن را در قياس با ادبيات رايج ايران، واجد تفاوت و نكاتي قابل تامل نشان مي دهد .

در اين نشست حسن ميرعابديني ، بهنازعلي پور گسكري ، محمد حسن شهسواري و علي اصغرمحمدخاني به بحث پيرامون رمان " بازي آخر بانو " مي پردارند .

اين نشست نقد كتاب ، روزسه شنبه يازده بهمن ماه راس ساعت 17 درشهركتاب (هنر و ادبيات) واقع درخيابان حافظ ، نبش زرتشت برگزار مي شود .