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۷ بهمن ۱۳۸۴، ۱۱:۲۶

با حضور نويسنده و منتقدان ادبي

" بازي آخر بانو " نقد مي شود

" بازي آخر بانو " نقد مي شود

نخستين رمان بلقيس سليماني با نام " بازي آخر بانو " يازدهم بهمن ماه در شهر كتاب مورد نقد و بررسي قرار مي گيرد .

به گزارش خبرنگار فرهنگ و ادب مهر، اين رمان كه اوايل دي ماه از سوي نشر ققنوس منتشر شده است ، روايتگر دختري روستايي  به نام " گل بانو" است كه در سالهاي آغازين انقلاب با انگيزه طي نمودن مراحل رشد فكري و فردي ، حوادث  و رويدادهاي متعددي را پشت سر مي گذارد .

رمان ، بيش از اتكا بر مضمون و روايتي خطي و كلاسيك ،  از شگردهاي نو و بازيهاي نامعمول روايي بهره  مي برد  كه كليت آن را در قياس با ادبيات رايج ايران، واجد تفاوت و نكاتي قابل تامل نشان مي دهد .

در اين نشست حسن ميرعابديني ،  بهنازعلي پور گسكري ، محمد حسن شهسواري  و علي اصغرمحمدخاني به بحث پيرامون رمان      " بازي آخر بانو " مي پردارند .

اين نشست نقد كتاب ، روزسه شنبه يازده بهمن ماه راس ساعت 17 درشهركتاب (هنر و ادبيات) واقع درخيابان حافظ ،  نبش  زرتشت برگزار مي شود .

کد مطلب 282951

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