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۷ بهمن ۱۳۸۴، ۱۱:۳۰

صبح امروز و در ادامه سفر به شهر مقدس قم صورت گرفت ؛

ديدار رئيس مجمع تشخيص مصلحت با آيات عظام صانعي، موسوي تبريزي و شبيري زنجاني

ديدار رئيس مجمع تشخيص مصلحت با آيات عظام صانعي، موسوي تبريزي و شبيري زنجاني

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در دومين روز از سفر خود به استان قم، صبح امروز با حضور در بيوت آيات عظام موسوي تبريزي، شبيري زنجاني و آيت الله صانعي ديدار و در خصوص مسائل اخير ايران و جهان اسلام بحث و گفتگو كرد.

به گزارش خبرنگار اعزامي "مهر" به استان قم، آيت الله هاشمي رفسنجاني در اين ديدارها با اشاره به اهميت حوزه علميه قم گفت: حوزه علميه قم از مراكز اساسي نظام جمهوري اسلامي ايران به حساب مي آيد كه مي توان نقش بسزايي در پيشبرد اهداف نظام جمهوري اسلامي ايران ايفا كند.

هاشمي رفسنجاني از مراجع عظام خواست تا راهكارهاي مناسب را براي هر چه بهتر شدن وضعيت حوزه علميه در اختيار مسئولان قرار دهند.

ديدار هاشمي رفسنجاني با آيت الله صانعي از ديگر مراجع عظام تقليد نيز بدون  حضور خبرنگاران برگزار شد.

به گزارش خبرنگار ما، رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام  بعد از ديدار با آيت الله صانعي، قرار است با مراجع عظام آيت الله بهجت، صافي گلپايگاني، وآيت الله سيد جواد شهرستاني نماينده آيت الله سيستاني در ايران ديدار و گفتگو كند.

کد مطلب 282957

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