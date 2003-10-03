علي فتح الله زاده از خبرگزاري " مهر " بازديد كرد

به گزارش خبرنگار" مهر" دراين ديدارمهندس اسماعيلي گفت:" مهر" مجموعه اي ازجوانان بااستعداد است كه دركنارهم جمع شده اند تا دررقابتهاي موجود درعرصه اطلاع رساني گامي نوبردارند.

وي به ارايه گزارشي ازعملكرد اين خبرگزاري اززمان شروع فعاليت چندماهه اش پرداخت و افزود : درحال حاضرخبرگزاري " مهر " به دو زبان فارسي و انگليسي منتشرمي شود وهمزمان با نيمه شعبان سالروز تولد امام زمان (عج) زبان عربي نيز به اين جمع اضافه خواهد شد.

دراين جلسه فتح الله زاده نيز يادآورشد: رسانه ها دردنياي امروزازجايگاه ويژه اي برخوردارند ونقش مهمي را در اعتلاء و گسترش ورزش ايفاء مي كنند.

علي فتح الله زاده مديرعامل سابق باشگاه استقلال ومديرمسوول روزنامه استقلال جوان همچنين ازبخشهاي مختلف خبرگزاري مهربازديد و با خبرنگاران گروه ورزشي به گفت و گو و تبادل نظرپرداخت.

مشروح گفت وگوي اختصاصي" مهر " با مديرعامل سابق استقلال را در روزهاي آينده مي خوانيد.