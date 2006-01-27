  1. بین الملل
  2. سایر
۷ بهمن ۱۳۸۴، ۱۲:۲۰

11 و 12 بهمن ؛

حمايت كنندگان افغانستان در لندن گردهم مي آيند

حمايت كنندگان بين المللي افغانستان هفته آينده در نشستي در لندن گردهم مي آيند تا درباره حمايت هاي استراتژيك از اين كشور و مبارزه با شورش در افغانستان بحث وتبادل نظر كنند.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، سال گذشته در اين كشور انتقال كامل سياسي صورت گرفت  و با برگزاري اولين انتخابات كامل پارلماني در اين كشور حالتي نسبتا با ثبات از لحاظ سياسي حاكم شد.

اين كنفرانس كه در 31 ژانويه و 1 فوريه (11 و 12 بهمن) برگزار خواهد شد، درصدد است از كمك كنندگان به افغانستان بخواهد وارد مرحله اي جديد شوند و تلاش كنند شرايطي را فراهم آورند كه اطمينان پيدا كنند روابط افغانستان با جامعه بين الملل مستحكم خواهد شد.

در اين كنفرانس كوفي عنان دبير كل سازمان ملل، حامد كرزاي رئيس جمهوري افغانستان، كاندوليزا رايس وزير خارجه آمريكا و توني بلر نخست وزير انگليس به همراه نمايندگان 70 كشور جهان حضور خواهند داشت.

کد مطلب 282988

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها