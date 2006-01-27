حمايت كنندگان افغانستان در لندن گردهم مي آيند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، سال گذشته در اين كشور انتقال كامل سياسي صورت گرفت و با برگزاري اولين انتخابات كامل پارلماني در اين كشور حالتي نسبتا با ثبات از لحاظ سياسي حاكم شد.

اين كنفرانس كه در 31 ژانويه و 1 فوريه (11 و 12 بهمن) برگزار خواهد شد، درصدد است از كمك كنندگان به افغانستان بخواهد وارد مرحله اي جديد شوند و تلاش كنند شرايطي را فراهم آورند كه اطمينان پيدا كنند روابط افغانستان با جامعه بين الملل مستحكم خواهد شد.

در اين كنفرانس كوفي عنان دبير كل سازمان ملل، حامد كرزاي رئيس جمهوري افغانستان، كاندوليزا رايس وزير خارجه آمريكا و توني بلر نخست وزير انگليس به همراه نمايندگان 70 كشور جهان حضور خواهند داشت.