رحمان رضايي همچنان عضو تيم ملي ايران است / موضوع حذف ايران از جام جهاني را نبايد جدي گرفت

ناصرنوآموزدرگفت و گو با خبرنگار " مهر" ضمن بيان اين مطلب تصريح كرد: اگر مساله لژيونرها و حضورآنها درتيم ملي درميان نبود ، تا به حال چندين بازي با تيم منتخب ليگ برگزاركرده بوديم. اين توفيق اجباري نصيب تيمي مثل عربستان شده كه لژيونر ندارد و بنابراين هر وقت كه اراده كند مي تواند با تيم هايي كه مورد نظرش هست بازي كند. ما فقط طبق قانون فيفا درتاريخ اول مارس مي توانيم ديدارتداركاتي بازي كنيم كه آن هم با تيم اوكراين خواهد بود.

نايب رييس فدراسيون درادامه تصريح كرد: فوتبال ازسياست جداست و ما نبايد آلوده سياسي بازي شويم. تا به حال هم اگر بعضي تيم ها از بازي با تيم ملي كشورمان انصراف داده اند ، چه بسا با تحريك اتحاديه اروپا اين كاررا كرده باشند. با اين حال ما بايد كارخودمان را انجام دهيم و به اين چيزها توجه نداشته باشيم. اردوي ما در اتريش مي تواند نفرات تيم ملي را به هماهنگي برساند و دراردوي آلمان هم سرمربي تيم ملي توان نهايي تيم را مورد ارزيابي قرارخواهد داد تا حضوري هرچه قدرتمندتردررقابت هاي جام جهاني 2006 داشته باشيم.



نوآموزدرمورد تهديدهايي مبني برحذف ايران ازجام جهاني 2006 گفت: اصلا نبايد اين موضوع را جدي بگيريم . در اساسنامه فيفا آمده كه فوتبال با نژاد، فرهنگ، سياست و مليت تيم ها كاري ندارد و بنابراين حتم بدانيد كه درجام جهاني 2006 حضورخواهيم يافت. فيفا و در راس آن سپ بلاتر هيچ گاه اساس خود را به زيرسوال نمي برند. درواقع با حذف ايران ازجام جهاني، اتفاقات بسيارناگواري براي فدراسيون بين المللي فوتبال روي مي دهد كه درنتيجه بايد احتمال چنين چيزي را مردود دانست.

نايب رييس فدراسيون فوتبال درپايان با اشاره به تصميم رحمان رضايي درخصوص درخواست تابعيت ايتاليايي گفت: زندگي خصوصي رحمان رضايي به خودش مربوط است و رسانه ها نبايد پيرامون اين موضوع قلمفرسايي كنند. او به احتمال فراوان مي خواهد با گرفتن تابعيت ايتاليايي ، به عنوان يك بازيكن غيراروپايي به حساب نيايد و كارسهل تري براي ادامه كار حرفه اي پيش رويش باشد. اين كاري است كه دردنياي فوتبال رواج دارد و طبق قوانين فيفا ازآنجا كه براي اولين باربا تيم ملي ايران به ميدان رفته ، همچنان عضو تيم ملي كشورمان محسوب مي شود.