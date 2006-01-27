از نظر ما مانعي در برابر تشكيل دولت فلسطيني در كرانه باختري و غزه و آتش بس 10 ساله با اسرائيل وجود ندارد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، ابوالعز محمد عبدالوهاب در گفتگو با راديو صوت العرب(صداي اعراب) گفت : " اين مسئله( موافقت با تشكيل دولت در كرانه باختري و نوار غزه و آتش بس 10 ساله با اسرائيل) حداكثر انعطاف و نرمشي است كه اين حماس مي تواند پس از پيروزي در انتخابات اخير از خود نشان دهد."



وي افزود: " حماس به تكروي در تصميم گيري نمي انديشد، بلكه آماده تشكيل دولت وحدت ملي است كه جنبش فتح هم درآن شركت كند، زيرا در نهايت هرگونه تكروي به ملت فلسطين ضربه مي زند."



بر اساس اعلام نتايج نهايي انتخابات كه حنا ناصر رئيس كميته مركزي انتخابات فلسطين اعلام كرد،جنبش حماس 76 كرسي از مجموع 132 كرسي به دست آورد(30 كرسي بر اساس نظام نسبي و بقيه بر اساس سيستم حوزه ها) و فتح هم 43 كرسي به خود اختصاص داد، هرچند اسماعيل هنيه از رهبران حماس گفته است اين جنبش به علت حمايت از 4 نامزد مستقل كه در انتخابات پيروز شده اند، 80 كرسي به دست آورده است.



از سوي ديگر، حماس درخواست غرب و در راس آن آمريكا براي كنار گذاشتن سلاح مقاومت به عنوان شرط موافقت آنها با فعاليت سياسي اين جنبش را رد كرد.



اين در حالي است كه جنبش فتح، علت شكست سنگين خود در انتخابات را به اختلافات داخلي و دست داشتن برخي رهبران اين جنبش در فساد نسبت داده است، اين جنبش در عين حال بر احترام خود به نتايج انتخابات تاكيد كرد.



حنان عشراوي عضو مجلس قانونگذاري فلسطين بر اين باور است كه خشم و عصبانيت مردم فلسطين از جنبش فتح از مهمترين عواملي است كه منجر به شكست اين جنبش در مقابل حماس در انتخابات چهارشنبه گذشته(25 ژانويه) شد.