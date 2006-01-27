موضع رسمي رژيم اسرائيل در قبال پيروزي حماس

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، رژيم اسرائيل در پايان نشست فوق العاده خود براي بررسي نتايج انتخابات پارلماني فلسطين كه به پيروزي قاطع حماس منجر شد، اعلام كرد كه هرگونه گفتگو با تشكيلات خودگردان فلسطين كه يك سازمان تروريستي مسلح را كه خواهان نابودي اسرائيل است، در خود جاي داده است، رد مي كند؛ اشاره رژيم صهيونيستي به حماس است .



در بيانيه كابينه رژيم صهيونيستي آمده است كه : اسرائيل هرگز با تشكيلات خودگرداني كه در بخشي از آن يك سازمان تروريستي مسلحانه كه خواهان نابودي اسرائيل است، جاي داده است، مذاكره نخواهد كرد.



اين در حالي است كه حماس در واكنش به درخواست هاي زياده خواهانه غرب و رژيم صهيونيستي براي دست برداشتن از مقاومت بر ضد اشغالگري و به رسميت شناختن اسرائيل تاكيد كرده است هرگز رويكرد مقاومت را كنار نخواهد گذاشت.

از سوي ديگر يك مقام جنبش حماس اعلام كرده است كه اين جنبش هيچ مانعي در مقابل تشكيل دولت فلسطيني در كرانه باختري و نوار غزه و آتش بس 10 ساله با اسرائيل نمي بيند.