به گزارش خبرنگار سياسي"مهر"، دكتر علي لاريجاني در فرودگاه مهرآباد در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سئوال خبرنگار "مهر" كه پرسيد آيا در شرايط فعلي اين خطر وجود ندارد كه پرونده هسته اي ايران تبديل به باشگاه امتيازگيري كشورهاي ديگر از آمريكا شود، گفت: كشورهايي كه اكنون در معرض اين مطلب هستند مشكل چنداني با آمريكا ندارند.

وي افزود: البته در صحنه روابط بين المللي اين گونه داد و ستدها همواره وجود دارد، اما همان طور كه گفتم در مورد اين كشورهايي كه ما با آنها مذاكره مي كنيم اين موضوع صادق نيست.

لاريجاني در خصوص نتايج سفرش به چين نيز گفت: در سفر به چين در مورد همكاري هاي نزديك اقتصاد و سياسي بخصوص در مورد موضوع هسته اي ايران رايزني داشتيم.

دبير شوراي عالي امنيت ملي درباره موضع چين در خصوص موضوع هسته اي ايران اظهارداشت: موضع چين اين است كه اروپايي ها نبايد عجله كنند و بايد بگذارند پرونده ايران در آژانس به طور حرفه اي و فني بررسي شود .

وي افزود: چين حركت در مسير مسالمت آميز و گفتگوهايي سازنده را مورد توجه قرار مي دهد كه اين موضع منطقي و پسنديده اي است زيرا هرگونه تعجيل و رفتار غير منطقي باعث ايجاد شرايط نامناسبي در منطقه خواهد شد.

مسئول پرونده هسته اي ايران در پاسخ به سئوالي كه موضع وي را در مورد سخنان اخير جورج بوش - كه گفته بود ايران در صورتي مي تواند از فناوري هسته اي برخوردار شود كه طرح روسيه را بطور كامل بپذيرد- جويا شد، گفت: قرار نيست بر اساس اظهارنظري كه هر كسي در دنيا مي كند ما هم اظهارنظر و موضع گيري كنيم.

طرح روسيه يك ظرفيتي دارد اين ظرفيت براي فناوري هسته اي ايران كامل نيست ولي در درون يك پكيج مي تواند مطرح باشد. نمي توان گفت طرح روسيه يك طرح منفي است ما آن را قابل بررسي و قابل تكميل شدن مي دانيم.

لاريجاني گفت: با روس ها نيز يك دور مذاكره داشتيم و دور جديد مذاكرات هم به زودي آغاز مي شود. طبيعي است آنچه را كه به نفع خودمان است،خودمان تشخيص مي دهيم و اين حرفها تاثيري در اراده ما ندارد.

دبير شوراي عالي امنيت ملي در پاسخ به پرسش خبرنگاري كه از سفر اخير معاون البرادعي به تهران و درخواست هاي جديد آژانس از جمهوري اسلامي پرسيد پاسخ داد: رابطه و همكاري ايران با آژانس يك حركت مستمر است ابهامات آژانس بايد رفع شود و به همين دليل هر چه ارتباط با آژانس راحت و آسان تر باشد و به سوالات آنها در چهارچوب قوانين بين الملل جواب دهيم اين حركت ، حركت خوبي است.

لاريجاني سپس به گفتگوهايش با البرادعي اشاره كرد و گفت: در اين مذاكرات البرادعي چند ابهام در مورد برنامه هسته اي ايران داشت كه گفتيم ما آماده همكاري هستيم بازرساني از آژانس در مراكز اتمي ما حضور پيدا كردند و بعد معاون ايشان آمد .

وي افزود: چون ما عضو آژانس هستيم اين تكاليف را انجام مي دهيم و همانطور كه تكاليفمان را انجام مي دهيم توقع داريم حقوقمان را هم استيفا كنيم .

لاريجاني در پاسخ به سوال خبرنگار شبكه خبر كه از او پرسيد برنامه بعدي شما براي مذاكره چيست پاسخ داد: كشورهاي زيادي هستند كه براي مذاكره با آنها برنامه ريزي شده است، از قبيل غير متعهدها كه اين كار در وزارت خارجه در حال پيگيري است.

وي با تاكيد بر اينكه در موضوع هسته اي مسيري روشن و منطقي و شفاف داريم، افزود: ديپلماسي ما براي رايزني و مشورت با ديگر كشورها مي تواند به حل مساله كمك كند.

وي تاكيد كرد: ايران پيشنهاد يك حركت فن آوري سالم و بدون تهديد ديگران را دارد، اما از حق خود نمي ‌گذريم.

لاريجاني سپس به تحرك وزارت امور خارجه و دور جديد سفرهاي ديپلماتيك مقامات ايراني اشاره كرد و گفت: من از اين كاري كه وزارت خارجه انجام مي دهد دفاع مي كنم و اين كار را براي تراز جمهوري اسلامي در موضوع هسته اي لازم است.

دبير شوراي عالي امنيت ملي در پايان اين مصاحبه خبري در پاسخ به سئوال خبرنگار"مهر" درباره آخرين وضعيت پيگيري انفجارهاي اهواز و شناسايي عوامل آن و احتمال ارتباط عوامل بمب گذاري ها با بيگانگان گفت: من حقيقتا در جريان اين قضيه نيستم و فقط خبرهاي آشكار آن را شنيده ايم.

وي افزود: چون من بلافاصله از روسيه به چين رفتم، از مسائل پشت پرده و عوامل اين انفجارها خبر ندارم . البته در مورد انفجارهاي گذشته بعضي از عوامل بيروني بودند و قرائتي هم در اين زمنيه وجود دارد.

وي در پايان تصريح كرد: نوعي دخالت خارجي در حوادث قبلي اهواز ديده شده بود.