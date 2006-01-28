دوران جنگ " آرمانگرايي " را در شعر معاصر برجسته ساخت / شاعر امروز بيشتر به دنبال اثبات وجود خود است تا چيزهاي ديگر !

اين شاعرمعاصر در گفت وگو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر، با بيان اين مطلب افزود : " شعرانقلاب " ، مهمترين دستاورد فرهنگي و هنري انقلاب است .



مصطفي علي پور خاطرنشان كرد : يكي از ويژگي هاي عمده شعر انقلاب آرمانگرايي بود ، شاعران سعي كردند آرمانهايي را كه انقلاب شعار آنها را داد ، مطرح كنند و بعد با شروع جنگ ، اين آرمانها دراشعاربيشتر مطرح شد.

اين شاعر كه بيشتر به سرودن اشعار نيمايي گرايش دارد ، درخصوص ادامه جريان پوياي شعرانقلاب و آرمانگرا گفت : در آن دوره شاعران عمدتا به دنبال مطرح كردن گرايش هايي با عناصرمذهبي درشعرانقلاب بودند به طوري كه دغدغه مردم و نيازهاي اجتماعي و سياسي ومذهبي آنها را به راحتي مي توان در شعر انقلاب مشاهده كرد ، موضوعاتي مانند شهادت طلبي ، آرمانگرايي ، مبارزه با ظلم و فقربه صورتي آشكار مطرح مي شد .



وي تصريح كرد : شاعران امروز اصولا به دليل تحولات ايجاد شده ، بيشتربه دنبال اثبات وجود خودشان هستند تا چيزهاي ديگر ، متاسفانه دغدغه شاعر امروز بيشتر مطرح كردن فرديت خود است كه من هستم و چه هستم !؟

مصطفي علي پور در پايان گفتگو با مهر، گفت: شاعران امروز در فرم و زبان به سمت ايجاد تحول پيش مي روند يعني بيشتر تحول گرا هستند در صورتي كه در سالهاي اوايل انقلاب به دنبال اثبات معاني و مفاهيم انقلاب بودند .