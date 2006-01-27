شرايط اجرا در جشنواره تئاتر فجر نامطلوب است

وي در گفتگو با خبرنگار تئاتر "مهر" درباره علت تأخير در اجراي اين نمايش توضيح داد: "تالار نو تئاتر شهر از نظر امكانات نوري در شرايط نامطلوبي است، بنابراين ما براي خنك شدن نورافكن ها و دستگاههاي نوري اين تالار مجبور شديم اجراي اول خود را با تأخير آغاز كنيم و به دنبال آن اجراي دوم هم با تأخير مواجه شد."

صحنه اي از اجراي "چهار فصل" در تالار مولوي

سعيد ذهني در مورد علت اجراي سوم اين نمايش هم توضيح داد: "آقاي پارسايي رئيس مركز هنرهاي نمايشي از من درخواست كرد به علت طولاني بودن مدت اجراي نمايش "دشمن مردم" به كارگرداني اكبر زنجانپور و حضور هيأت داوران در اين اجرا، ما يك اجرا ي ويژه هيأت داوران در ساعت 22 نيز داشته باشيم. ما هم پذيرفتيم، اما به دليل خستگي بازيگران پس از دو اجرا از مسئولان جشنواره درخواست كرديم اجرا ي سوم با تأخير در ساعت 45/22 روي صحنه برود.اجراي اين نمايش در اين شرايط با خستگي بازيگران و هيأت داوران به نظرم كار مطلوبي نبود."



اين كارگردان كه نمايش "چهار فصل" را تابستان گذشته در تالار مولوي روي صحنه برده بود، درباره اجراي آن در تالار نو نيز تصريح كرد: "در اجراي عمومي ما از همه مساحت تالار مولوي استفاده نكرديم. براي اجرا در جشنواره هم چون دوستان مسئول دغدغه داشتند كه تمام نمايش هاي بخش مرور در تئاتر شهر اجرا شود تا امكان بازديد بيشتري براي تماشگران وجود داشته باشند، به ما تالار نو را پيشنهاد دادند و من نيز با وجود آنكه چندان تمايلي به اجراي نمايشم در اين تالار نداشتم، شرايط جشنواره را درك كردم و خودم را با آن وفق دادم."



سعيد ذهني همچنين گفت: "اجراي اين نمايش در اين روزها كه تماشاگران تئاتر بيشتر به دنبال نمايش هاي اكشن هستند و نمايش هاي ديكشن مانند "چهار فصل" كه مبتني بر ديالوگ و ريتم آرام هستند، تماشاگران ويژه خود را مي طلبند و در اجرا تابع پارامترهاي خاصي هستند، يك ريسك بود ."



وي افزود: "من مدعي نيستم كارم بي عيب و اشكال است، اما واقعا شرايط اجرا در جشنواره ايده آل نبود."



كارگردان "چهار فصل" با اشاره به سر و صداهاي خارج از سالن تئاتر كه روز گذشته يكي از موارد دردسرساز براي اجرايش شده بود، گفت: "بديهي ترين اصل براي اجراي تئاتر فراهم بودن شرايط مناسب رواني و اصولي در سالن است كه متأسفانه در جشنواره امسال به آن توجه نشده است. به نظر من كارگر سالن كه هنگام اجراي يك نمايش قطعات آهن را روي زمين مي كشد يا در تالار مجاور دكور مي سازد مقصر نيست، بلكه مديريت سالن بايد به حساسيت اين موضوع توجه داشته باشد."



ذهني خاطرنشان كرد: "در اين شرايط تو نمي داني بايد به تماشاگر احترام بگذاري و به اجرايت ادامه بدهي يا دست از اجرا بكشي؟"



اين كارگردان تئاتر همچنين درباره علت انتخاب و اجراي متن "چهار فصل" آرنولد وسكر كه در مورد مشكل ارتباطي زن و مرد است، توضيح داد: "من از سال هاي دانشجويي ام با اين متن آشنا بودم و هميشه به آن علاقه داشتم. سال گذشته پس از 12 سال كه فقط به عنوان يك آهنگساز تئاتر با صحنه ارتباط داشتم، شرايط كارگرداني و اجراي اين نمايش در تالار مولوي برايم فراهم شد."



وي افزود: "موضوع اين نمايش، مشكل ارتباطي زن و مرد، به نظر من يكي از مشكلات امروز جامعه ماست كه به خوبي در اين نمايش نشان داده شده است."