انقلاب اسلامي ثمره اعتماد امام (ره) به جوانان بود// بايد رابطه درستي ميان نسل ‌هاي مختلف يك جامعه برقرار باشد

به گزارش خبرگزاري "مهر"، سيد حسن خميني نوه امام (ره) در اين ديدار احزاب را حلقه واسط بين نسل ‌هاي مختلف يك جامعه خواند و گفت: احزاب،‌گروه‌ها و (NGO) ها مترجمان انديشه و گفتمان نسل ‌هاي مختلف جامعه هستند.

سيد حسن خميني در تشريح نظرات خود اظهار داشت: يك جامعه وقتي به تكامل مي ‌رسد كه ميان نسل‌ هاي مختلف آن رابطه درستي برقرار باشد.

وي ادامه داد:اما دو طرز تفكر آفت اين رابطه مي‌ باشد كه يكي مربوط به جوانان و ديگري مربوط به نسل‌هاي گذشته است.

نوه امام(ره) آفت فعاليت ‌هاي جوانان را عدم اعتماد به نسل ‌هاي گذشته دانست و خاطرنشان كرد: معمولا جوانان در فعاليت‌ هايشان گمان برده ‌اند كه نسل گذشته درك درستي نسبت به مسايل مختلف نداشته است. لذا هميشه خواسته ‌اند كارهاي مختلف را خود از صفر شروع كرده و تجربه كنند.

وي افزود: اين طرز تفكر باطل است. چرا بايد هزينه‌ هايي را كه در كشور پرداخت شده و دستاوردهايي كه به دست آمده، ناديده گرفته شود؟

سيدحسن خميني آفت دوم را مربوط به تفكر نسل گذشته دانست و تصريح كرد: معمولا نسل‌هاي گذشته نيز به جوانان اعتماد نمي ‌كنند و در واگذاري مسئوليت‌ها به آنان كوتاهي مي‌كنند.

وي ادامه داد: از آنجا كه جوانان از شور و نشاط سرشار هستند، بدون استفاده از نيروي آنها، ماشين اجتماع حركت نخواهد كرد.

فرزند يادگار امام تاكيد كرد: آنچه مسلم است اين كه بايد در اداره جامعه از جوان و توانايي‌ هاي او استفاده شود، ولي ناديده گرفتن تجربه گذشتگان نيز ماشين اجتماع را از مسير درست خود منحرف مي‌كند.

سيدحسن خميني سپس نتيجه ‌گيري كرد: كشور وقتي پيشرفت مي‌كند كه ميان نسل‌ هاي مختلف آن رابطه مناسبي وجود داشته باشد.

نوه امام(ره) با اشاره به فرارسيدن ايام دهه فجر گفت: رهبر انقلاب ايران ابتدا بين خود و نسل جوان آن روزگار ارتباط كاملي به وجود آورد و سپس به آنان اعتماد كرد كه ثمره آن، انقلاب شكوهمند اسلامي بود.

وي در پايان سخنان خود ابراز اميدواري كرد احزاب بتوانند گامي در تحقق اين رابطه پيش گذارند.

پيش از سخنان فرزند يادگار امام مهدي عليخاني، دبير كل حزب جوانان ايران اسلامي در مورد فعاليت‌هاي حزب متبوع خود توضيحاتي را ارايه كرد.