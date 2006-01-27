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۷ بهمن ۱۳۸۴، ۱۵:۰۰

از سوي سازمان تبليغات اسلامي؛

بانك اطلاعاتي هيئتهاي مذهبي تشكيل شد

بانك اطلاعاتي هيئتهاي مذهبي تشكيل شد

بانك اطلاعاتي هيئتهاي مذهبي از سوي معاونت فرهنگي و تبليغ سازمان تبليغات اسلامي با هدف ساماندهي به فعاليت آنها، تشكيل شده است .

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" اين بانك با هدف شناسايي دقيق هيئتهاي مذهبي فعال در سراسر كشور و امكان برقراري ارتباط با آنها تشكيل شده است .

شناسايي هيئتهاي مذهبي براي معاونت فرهنگي و تبليغ سازمان تبليغات اسلامي اين امكان را فراهم مي آورد كه در صورت نياز، به راحتي بتوان با اين گروه ها ارتباط برقرار كرده، توضيحات لازم را به آنها ارائه و يا بر فعاليت آنها نظارت داشت . 

به واسطه اين طرح بيش از 31 هزار هيئت مذهبي در سراسر كشور شناسايي، كد گذاري شده و داراي شناسنامه هستند .

معاونت فرهنگي و تبليغ سازمان تبليغات اسلامي آسيب زدايي از فعاليتهاي مذهبي هيئتهاي سراسر كشور را از دستاوردهاي آينده  تشكيل اين بانك اطلاعاتي و شناسايي دقيق هيئتهاي مذهبي مي داند .

کد مطلب 283052

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