بانك اطلاعاتي هيئتهاي مذهبي تشكيل شد

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" اين بانك با هدف شناسايي دقيق هيئتهاي مذهبي فعال در سراسر كشور و امكان برقراري ارتباط با آنها تشكيل شده است .

شناسايي هيئتهاي مذهبي براي معاونت فرهنگي و تبليغ سازمان تبليغات اسلامي اين امكان را فراهم مي آورد كه در صورت نياز، به راحتي بتوان با اين گروه ها ارتباط برقرار كرده، توضيحات لازم را به آنها ارائه و يا بر فعاليت آنها نظارت داشت .

به واسطه اين طرح بيش از 31 هزار هيئت مذهبي در سراسر كشور شناسايي، كد گذاري شده و داراي شناسنامه هستند .

معاونت فرهنگي و تبليغ سازمان تبليغات اسلامي آسيب زدايي از فعاليتهاي مذهبي هيئتهاي سراسر كشور را از دستاوردهاي آينده تشكيل اين بانك اطلاعاتي و شناسايي دقيق هيئتهاي مذهبي مي داند .