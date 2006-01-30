دولت نويسنده و ناشر را نيز مانند چايكاران و خودرو سازان حمايت كند

مهرداد انتظاري در گفتگو با خبرنگار كتاب مهر، ضمن بيان اين مطلب خاطرنشان كرد : مشكل اقتصادي عمومي برروي نشر كتاب تاثير مستقيم دارد و اگر مسئولان چاره اي نيانديشند به زودي فرهنگ جامعه تعطيل خواهد شد .

وي تصريح كرد : متاسفانه روز به روز رونق كتابهاي با ارزش كمتر مي شود و بيشترين سهم خريد كتاب به كتابهاي كمك درسي و آموزشي اختصاص مي يابد .

مدير نشر فراديد نگار اضافه كرد : مميزي هاي وزارت ارشاد بركتابهاي روانشناسي و رمان كه بيشترين خواننده را نسبت به كتابهاي ديگر در جامعه ما دارند و نيز تعويق سه ، چهار ماهه دراعلام وصول ، كه گاه حتي به ورشكستگي ناشران منجرمي شود ، از عوامل اصلي كاهش كتابخواني و ركود بازار نشراست .

انتظاري در پايان گفت : نمايشگاه بين المللي كتاب ، تنها اميد ناشران براي عرضه آثارشان است تا شايد بتوانند تحولي هرچند كوچك در وضع نابسامان نشر و كتا ب جامعه ايجاد كنند .

جعفر سيد - مديرنشرآشنايي نيزدرگفتگو با مهر ، خواستار حمايت جدي تر دولت ازناشران شد و اظهار داشت : كمك هاي وزارت ارشاد درخريد كتابهاي ناشران و اهداي آنها به مناطق محروم به تازگي به طور ناباورانه اي كم شده كه اين امر موجب آسيب اساسي در زيرساخت فرهنگي جامعه مي شود .

وي خاطرنشان كرد : آمارفعلي چاپ كتاب نسبت به جمعيت كشور ، بيانگربحران و آشفتگي درسيستم نشرو توزيع و رها شدن آن از جانب وزارت ارشاد است . اگرهمان گونه كه ازنهادهاي توليدي چون چايكاران ، برنجكاران و خودرو سازان حمايت مي شود به نويسندگان و ناشران كه توليد كننده فرهنگ و دانش در جامعه هستند توجه شود تحولي مثبت درآموزش و فرهنگ ما روي خواهد داد .

سيد همچنين با اشاره به آشفتگي توزيع كتاب در كشور خواستار نظارت وزارت ارشاد بر بازار كتاب شد و گفت : متاسفانه اكثر توزيع كنندگان تنها براي ناشران خاصي كار مي كنند و مانع ورود خيل عظيم ناشران موفق به صحنه مي شوند . در بعضي قسمت ها كار پخش و ورود كتاب به دست پيمانكاران و شركت هاي خصوصي افتاده كه رابطه را بر عدالت و ضابطه حاكم مي كنند .