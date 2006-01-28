اولين مسابقات نهج البلاغه ويژه طلاب مركز جهاني علوم اسلامي برگزار مي شود

حجت الاسلام "صالح" در گفتگو با خبرنگار حوزه و دانشگاه "مهر" با اعلام اين خبر گفت: در مركز جهاني علوم اسلامي نزديك به 10 هزار طلبه خارجي مشتاق اسلام، ايران و انقلاب مشغول به تحصيل هستند كه با هدف آشنايي با نهج البلاغه و زمينه سازي جهت بهره برداري از معارف غني اين كتاب ارزشمند در مسابقات نهج البلاغه شركت مي كنند.

مدير كل امور فرهنگي مركز جهاني علوم اسلامي بخش هاي اين مسابقه كه با عنوان كه "حكمت علمي" برگزار مي شود را وبلاگ نويسي، ادبي، هنري و مطالعاتي اعلام كرد و گفت: در بخش مطالعاتي سئوالات از شرح خطبه اول و دوم نهج البلاغه بر مبناي كتاب پيام امام حضرت آيت الله مكارم شيرازي طرح مي شود.

علاقه مندان مي توانند اين سئوالات را از ادارات فرهنگي مدارس تهيه كنند.

وي تدوين پايان نامه و مقاله با موضوعات نهج البلاغه، ترجمه خبطه متقين به يكي از زبان هاي رايج دنيا، انتشار نشريه ديواري و سرودن اشعار با موضوع ولايت را از محورهاي بخش ادبي اين مسابقات اعلام كرد و گفت: با حضور طلاب 103 كشور در اين مركز اميدواريم بتوانيم بخشي از نهج البلاغه را با ترجمه روان و آسان براي حداقل 10 زبان آماده كرده و در صورت امكان در كنار مجموعه اشعار برگزيده به زبان هاي مختلف دنيا منتشر كنيم.

"صالح" افزود: در بخش هنري نيز طلاب با طراحي و نقاشي از يكي از حوادث زندگي امير مومنان و خوشنويسي يكي از جملات قصار ايشان به خط هاي نستعليق، شكسته ، نسخ ، ثلث ، نقاشيخط و خطوط ابداعي در اين مسابقه حضور مي يابند.

مدير كل امور فرهنگي مركز جهاني علوم اسلامي طراحي سايت و وبلاگ با محوريت نهج البلاغه را بخش چهارم اين مسابقات اعلام كرد و گفت: رعايت استانداردها در طراحي سايت و وبلاگ و ارائه محتواي ارزشي از ملاك هاي داوري در اين بخش است.

"صالح" فرصت شركت در اين مسابقات را 30 فروردين اعلام كرد و گفت: شركت طلاب شاغل به تحصيل يا فارغ التحصيل از اين مركز در اين مسابقات بلامانع است.