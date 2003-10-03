يكماه از آغاز تا پايان پرونده تيراندازي به سفارت انگليس

خبرگزاري "مهر" براي اطلاع دقيق خوانندگان محترم از جزئيات اين پرونده ، نگاهي دارد به گزيده اخبار منتشر شده درباره اين موضوع كه از دوازدهم شهريور ماه گذشته تا امروز بر روي خروجي "مهر" ارسال شده است :





14:12 12/6/1382



درپي تير اندازي به طرف سفارت انگليس در تهران، اين سفارتخانه اعلام كرد فعاليتهاي خودرا در بخش ويزا و امور مراجعان تا اطلاع ثانوي متوقف مي كند.

گرين استاك سخنگوي سفارت انگليس تهران در گفتگو با خبرنگار مهر بااعلام اين مطلب گفت: ساعت 45 : 11 دقيقه صداي 5 شليك شنيده شد اما به كسي آسيب نرسيده است .

وي درباره مظنونان اين اقدام گفت: درحال حاضر در اين خصوص اظهارنظر نمي كنم.

در عين حال يك منبع آگاه در سفارت انگليس نيز از شكسته شدن شيشه اين سفارت خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر از محل حادثه ، در حال حاضر خيابانهاي اطراف تحت مراقبت نيروهاي انتظامي و آرام است. جاي 5 گلوله روي شيشه هاي طبقه دوم و سوم ضلع شرقي ساختمان سفارت ديده مي شود .

شاهدان عيني دو موتور سوار35 و 45 ساله را ديده اند كه در دو نوبت به سمت سفارت شليك كرده اند. اين دو موتور سوار كه بر موتور هوندا سوار بوده اند در دفعه نخست يك تير و در دفعه دوم 5 تا 6 تير به سفارت شليك كرده و از محل متواري شده اند. پس از اين اقدام يك موتور سوار ديگر كه بر موتور وسپا سوار بوده است پوكه هاي اين تيراندازي را جمع آوري كرده است. شاهدان عيني مي گويند ضاربان با اسلحه كمري اقدام به تيراندازي كرده اند.

00 :15 12/6/1382



" جيمز پيوا " سخنگوي وزارت خارجه انگليس در گفتگوي اختصاصي با مهر گفت: "انگليس در حال حاضر، هيچ شخص يا گروهي را براي حمله به سفارت انگليس در تهران محكوم نمي كند."

به گزارش خبرگزاري مهر " جيمز پيوا" سخنگوي وزارت خارجه انگليس در گفتگوي اختصاصي با مهر گفت: " انگليس در شرايط حاضر هيچ گروه خاصي را براي حمله به سفارت انگليس در ايران محكوم نمي كند."

پيوا گفت : " وزارت امور خارجه انگليس شليك 5 گلوله به سفارت انگليس در تهران را تاييد مي كند."

وي ضمن اشاره به اصابت چند گلوله به طبقه اول و دوم ساختمان سفارت در تهران تصريح كرد كه هيچ كس در اين حادثه مجروح نشده است.

به گفته پيوا، اين سفارتخانه تا اطلاع ثانوي روند عادي امور را متوقف كرده است.

سخنگوي وزارت امور خارجه انگليس افزود:" سفارت انگليس در تهران در حال حاضر مشغول گفتگو با وزارت امور خارجه ايران است."

وي اظهار داشت: " دولت ايران بايد درباره اين حمله پاسخگو باشد."

پيوا موضع گيري دولت انگليس را به بعد از گفتگو با وزارت امور خارجه ايران موكول كرد.



15:56 12/6/1382





حميدرضا آصفي سخنگوي وزارت خارجه با غير مسئولانه خواندن تيراندازي به سفارت انگليس در تهران گفت اين موضوع در دست پيگيري است و هم اكنون نيز اوضاع سفارت انگليس تحت كنترل است.به گزارش خبرگزاري مهر، سخنگوي وزارت امورخارجه در خصوص برخي اخبار منتشره مبني بر تيراندازي به سفارت انگليس در تهران اظهار داشت: نيروي انتظامي حادثه تيراندازي صبح امروز به سفارت انگليس را باجديت در دست پيگيري دارد و در پي هماهنگي بعمل آمده از سوي وزارت خارجه با نيروي انتظامي حفاظت و مراقبت ويژه براي سفارت انگليس تعيين شده است.آصفي تاكيد كرد: هم اكنون اوضاع تحت كنترل است و اين اقدام غير مسئولانه از سوي مراجع ذيربط تحت پيگيري است.

15:47 14/6/1382



سخنگوي وزارت امور خارجه انگليس از خروج كارمندان غير اصلي سفارت انگليس در تهران خبر داد .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، وزارت امور خارجه انگليس روز گذشته اعلام كرد كه كارمندان غير اصلي سفارت انگليس در تهران به همراه خانواده هاي خود ايران را ترك خواهند كرد .

سخنگوي وزارت امور خارجه انگليس افزود : اين يك اقدام گسترده امنيتي است و ما روابط ديپلماتيك خود را با ايران تعديل نخواهيم كرد .

اين درحالي است كه ايران نيز سفير خود در انگليس را براي مشورت در مورد مسئله دستگيري سفير سابق ايران در آرژانتين به تهران فراخوانده است .



17:39 17/6/1382



سفارت انگليس درتهران امروز به بهانه حمله هفته گذشته به اين سفارت در اقدامي غير دوستانه بخش صدور گذرنامه خود را براي عموم تعطيل اعلام كرد .

بر اساس اطلاعيه اين سفارت كه نسخه اي از آن براي خبرگزاري "مهر" ارسال شده ، ريچارد دالتون سفير انگليس در ايران علت اين تصميمات را حفظ امنيت كساني خوانده است كه قصد سفر به انگليس دارند .

سفارت انگليس همچنين اعلام كرد: مسافراني كه قصد تهيه ويزا را دارند بايد براي تهيه ويزا تحت شرايط خاصي كه اعلام شده به دفاتر شر كتهاي هواپيمايي انگليس و ايران مراجعه كنند .



14:43 18/6/1382



شبكه العربيه گزارش داد سفارت انگليس در تهران امروز بار ديگر هدف تيراندازي افراد ناشناس قرار گرفت .

به گزارش خبرگزاري مهر ، شبكه ماهواره اي العربيه لحظاتي پيش خبر داد كه سفارت انگليس در تهران مجددا امروز مورد هدف گلوله قرار گرفت.

هم اكنون تدابير شديد امنيتي در اطراف سفارت انگليس برقرار است .





15:36 18/6/1382



"ا ندرو گرين استاك" وابسته مطبوعاتي انگليس در ايران اعلام كرد كه اوايل بامداد امروز به سوي ساختمان اصلي سفارت انگليس در تهران تيراندازي شد.

"ادوارد گرين استاك" وابسته مطبوعاتي سفارت انگليس، در گفتگو با خبرنگار بين الملل مهرگفت: " ساعت 55 دقيقه بامداد امروز سه يا چهار گلوله به سمت سفارت انگليس شليك شد. "

به گفته وابسته مطبوعاتي سفارت انگليس، اين گلوله ها از نزديك ساختمان اصلي سفارت شليك شد و شاهدان، مهاجمان را دو موتور سوار اعلام كرده اند.

گرين استاك افزود : "سفارت انگليس طي اعتراضي شديد به وزارت امور خارجه ايران اعلام كرده است كه تدابير امنيتي اين وزارتخانه كه از چهارشنبه گذشته اتخاذ شده است، كافي نبوده است. "

وي اظهارداشت: "وزارت امور خارجه ايران طبق قرارداد وين موظف بوده است كه امنيت سفارت را حفظ كند و ما تكرار اين امر را ضعف ميزبان خود براي محافظت از سفارت قلمداد مي كنيم. "

وابسته سفارت انگليس در تهران گفت كه از ايران خواسته است اين مسئله را به طور فوري بررسي نمايد و مسئولين آن را به محاكمه بكشاند.

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16:20 18/6/1382



يك مقام آگاه در وزارت امور خارجه اعلام كرد طبق اطلاعات رسيده ، تير اندازي نيمه شب گذشته دراطراف سفارت انگليس درتهران به سوي اين سفارتخانه نبوده است .

اين مقام آگاه به خبرنگار مهر گفت : گلوله ها دريكي از خيابانهاي اطراف سفارتخانه با فاصله زياد از ساختمان سفارت شليك شده و به اين ساختمان برخورد نكرده است .

وي در واكنش به سخنان وابسته مطبوعاتي سفارت انگليس مبني بر اينكه گلوله ها از نزديك ساختمان اصلي سفارت شليك شد و شاهدان، مهاجمان را دو موتور سوار اعلام كرده اند گفت : سفارت انگليس قصد بزرگ نمايي دارد .

وي پاسخ به اين سوال كه آيا درزمان حادثه سفارت تحت تدابيرخاص امنيتي بوده است سكوت كرد .

گفتني است سخنگوي وزارت امور خارجه انگليس هم به خبرگزاري فرانسه گفته است احتمال دارد اين تيراندازي به سوي سفارت نبوده باشد.

9:45 19/6/1382



يكي از مسوولان وزارت امور خارجه كشورمان اعلام كرد كه تير اندازي شب گذشته حوالي سفارت انگليس درتهران در جريان تعقيب و گريز ماموران كلانتري و يك خودرو صورت گرفته است .

به گزارش خبر گزاري مهر ، درپي انتشار خبري مبني بر تير اندازي به سفارت انگليس در بامداد مورخ 18/6/82 ، يك مقام آگاه در وزارت امور خارجه با اشاره به پيگيري اين موضوع دراين وزارتخانه گفت : براساس بررسي هاي به عمل آمده توسط مراجع ذيربط ، مشخص شد كه تير اندازي در امتداد خيابان فردوسي حد فاصل چهار راه جمهوري به سمت جنوب تا خيابان سرهنگ سخايي رخ داده بود .

وي افزود : شليكها در تعقيب يك دستگاه خودرو توسط ماموران كلانتري محل انجام شده بود و هيچگونه ارتباطي با سفارت انگليس نداشت .

به گفته اين مقام مسوول ، باتوجه به نزديكي حادثه با سفارت انگليس و اهميت و حساسيت موضوع بلافاصله مسوولان ذيربط درمحل حاضرشدند و ضمن بررسي موضوع آگاهي هاي لازم را به ماموران نگهباني محل گوشزد كردند.



10:12 1382/6/19



رئيس مركز اطلاع رساني معاونت اجتماعي ناجا انتشار هرگونه خبري مبني بر تيراندازي دوباره به سوي سفارت انگليس را تكذيب كرد.

سرهنگ دكتر"علي اصغر محكي" به خبرنگار "مهر" گفت: پليس هيچگونه گزارشي حاكي از شليك گلوله به سوي اين سفارت دريافت نكرده است.

وي همچنين گفتگوي خود با خبرگزاري و يا روزنامه ها مبني بر تائيد اين خبر را رد كرد و افزود :نام ، عنوان و اظهارات من در اين اخبار تماما اشتباه منتشر شده است.



11:25 24/6/1382



سخنگوي سفارت انگليس مدعي شد كه عصر ديروز براي سومين بار به ساختمانهاي اين سفارت تيراندازي شد.

اندرو گرين استاك سخنگوي سفارت انگليس در تهران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بعدازظهر ديروز به محل سكونت كاركنان سفارت انگليس در شمال تهران تير اندازي شده است.

گرين استاك تصريح كرد: به گفته شاهدان ديروز در ساعت شش و ده دقيقه بعد از ظهر دو تير توسط افراد ناشناس به سوي ساختمانهاي سفارت شليك شد.

وي خاطرنشان كرد: در اين تيراندازي به هيچ كس آسيبي نرسيد و علت اين تيراندازي نيز همچنان مبهم است.

گرين استاك اظهار كرد: پس از اين تيراندازي با مقامات مسئول ايران در وزارت امور خارجه تماس گرفته شده است و خواستار پاسخ گويي مقامات در مورد سه تيراندازي به سفارت انگليس در عرض كمتر از يك ماه در تهران شده ايم.

به گفته وي نخستين تيراندازي در 3 سپتامبر(12 شهريور) در حوالي ظهر به محل اين سفارت در مركز شهر، دومين تيراندازي در 9سپتامبر(18شهريور) دوباره به محل سفارت و سومين تيراندازي نيز ديروز بعدازظهر به مجتمع مسكوني كاركنان سفارت بوده است.

گرين استاك ارائه اطلاعات بيشتر در اين خصوص را به پس از گفتگو با مقامات ايران و واكنش احتمالي مقامات انگليس موكول كرد.



16:55 24/6/1382



يك مسوول در نيروي انتظامي با بيان اينكه سفارت انگليس قصد بزرگ نمايي و استفاده ابزاري ، از شليك احتمالي دو تير هوايي در چند خيابان دورتر از اين سفارتخانه را دارد افزود: تاكنون نيروي انتظامي كشور و مركز اطلاع رساني معاونت اجتماعي هيچ گزارش مكتوبي در خصوص تير اندازي به سفارت انگليس دريافت نكرده است.

اين مقام مسوول در گفتگو با خبرنگاراجتماعي خبرگزاري مهر با بيان مطلب فوق در خصوص انتشار خبرهايي مبني بر شليك دو گلوله به طرف سفارت يا مجتمع مسكوني كاركنان سفارتخانه انگليس گفت: بدنبال بروز حادثه تير اندازي به سفارت انگليس، نيروي انتظامي با هوشياري و تلاش فراوان از سفارت انگليس محافظت مي كند ، زيرا به نظر مي رسد انگليس با سوء استفاده از اين قضايا قصد بزرگ نمايي را دارد.

وي اضافه كرد: به نظر مي آيد سفارت انگليس تمايل زيادي به اين دارد كه نشان دهد كه خطرات و تهديدات مختلف كاركنانش را در ايران تهديد مي كند.

16:58 24/6/1382



سخنگوي‎‎ وزارت‎‎ امور خارجه‎‎‎ كشورمان تيراندازي روز گذشته را به سفارت انگليس‎ در تهران‎ محكوم‎ كرد.

به گزارش خبرگزاري مهر، حميدرضا آصفي‎ گفت‎‎ : اقدام‎ افراد ناشناس‎‎ در تيراندازي‎ به‎ سفارت انگليس به‎‎ هيچ‎ وجه قابل‎‎ قبول نيست‎‎ و محكوم‎ است .

وي‎‎ تاكيد كرد : وزارت‎ امور خارجه‎ اين‎ موضوع را از طريق‎ مراجع‎ ذيربط ، تا شناسايي‎‎‎ عاملان‎‎‎ اين حادثه‎ و برخورد قانوني با آنان پيگيري‎ مي كند.

11:32 25/6/1382





بدنبال تيراندازي به اقامتگاه كاركنان سفارت انگلستان در تهران دولت انگليس خواهان تدابير امنيتي شديد ايران در حفاظت از سفارتخانه اين كشور در تهران شد .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه مرتضي سرمدي سفير ايران در لندن در پي تيراندازي هاي اخير به سفارت و اقامتگاه كاركنان سفارت انگليس در تهران به وزارت امور خارجه انگلستان فراخوانده شد.سرمدي با بارونز اليزابت سايمونز وزير مسئول امور خاورميانه ديدار كرد.

اين تيراندازي به طرف ساختمان اصلي محل سكونت اعضاي سفارت انجام گرفته است.طبق قرارداد وين كشورها مسئول حفاظت از سفارت خانه هاي دول خارجي در كشور ميزبان هستند.

سخنگوي توني بلر نيز به خبرنگاران گفت: سايمون در ديدار با سرمدي خواهان رعايت مفاد قرارداد وين ، انجام تحقيقات فوري در اين زمينه و محاكمه افراد مسئول شده است .

در تحقيقات محلي شاهدين گفتند دو موتور سوار به سوي مجتمع مسكوني اعضاي سفارت تيراندازي و از محل گريخته اند. اين تيراندازي تلفات جاني در پي نداشت.



19:35 11/7/1382



روابط عمومي وزارت اطلاعات از دستگيري عوامل حمله مسلحانه به سفارت انگليس در تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاري مهر، با تلاش و پي گيري هاي اطلاعاتي و امنيتي در سازمان اطلاعات استان تهران، عوامل حمله مسلحانه به سفارت انگليس شناسايي و دستگير شدند.

بر اساس اين گزارش اخبار و اطلاعات تكميلي متعاقبا ارسال خواهد شد .

