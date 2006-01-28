" شعر انقلاب " از نگاه هاي سطحي و زميني به دور است / شاعران دچار خودسانسوري نشوند





اين شاعرو محقق ادبيات پايداري درگفتگو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، با بيان اين مطلب افزود: هر دگرگوني و تحول و انقلابي كه در جامعه به وجود آيد بر مسائل سياسي، اجتماعي، ادبي ، نظامي تاثير گذار است ، بديهي است انقلاب ايران ضمن اينكه به يك دگرگوني بزرگ در عرصه هاي مختلف در كشور انجاميد ، توانست تاثيرات بسياري در منطقه و فرامنطقه اي داشته باشد.

پرويزبيگي حبيب آبادي خاطرنشان كرد : به دليل اينكه مردم ما باورهاي مذهبي و ديني عميقي دارند و به اين باورهاي ملي و مذهبي و سنت و آداب ارج مي نهند ، بديهي است كه انقلاب اسلامي باعث تحولي عظيم درشعر آئيني و مذهبي ما شود و در نتيجه شعرانقلاب شكل بگيرد .

مولف سه جلدي " حماسه هاي هميشه " دربرگيرنده شعر و شرح حال شاعران دفاع مقدس ، يادآور شد : " شعر انقلاب " ، شعري آرمانگرا بود ، شعري هدفمند و دشمن ستيز، شعري كه به مقابله با ظلمت مي پرداخت و هميشه درمقابل باطل مي ايستاد و اين نگاه آرمانگرايانه شاعران باعث بالندگي معنويت درشعرشد و شعررا از زميني بودن فاصله داد و به آسمان نزديك كرد .

اين شاعردفاع مقدس ادامه داد : مضامين سطحي و زميني تقريبا ازشعر رخت بر بست و واژگاني با بسامد بالا مطرح شد كه باعث شد همه واژگان يك اعتبارمعنوي داشته باشند.

سراينده شعر مشهور " غريبانه " تصريح كرد : شعر قبل از انقلاب بيشتر در خواص مطرح بود و شعر انقلاب توانست بر ضمير مشترك عام كه مردم بودند تاثير لازم را بگذارد و دغدغه ها و غمها و شادي ها و شكست هايش را در شعر با مردم تقسيم كند، شعر انقلاب در جهت متعالي شدن گام برداشت و با دور شدن از نگاه هاي سطحي و معيارهايي كه پيشتر زميني بود ، قابل تفسير و توجيه است.

پرويز بيگي حبيب آبادي افزود : شاعران آئينه تمام نماي اطراف خودشان هستند ، شاعران دراطراف خود ذوب مي شوند و اگردچارخودسانسوري نشوند ، هرآنچه كه دراطرافشان مي گذرد با زباني شاعرانه وهنري به تفسير مي كشند .

وي در خصوص ادامه شعر انقلاب و آرمانگرا در جامعه گفت : اين امر بستگي دارد به اتفاقاتي كه در جامعه رخ مي دهد ، اگر در جامعه آن ارزشها حفظ شود طبيعي است كه انعكاس آن در شعر هم اتفاق خواهد افتاد.

حبيب آبادي درپايان گفتگو با مهر، اظهار داشت : من معتقدم كه عاطفه تاثيرزيادي برزندگي مردم ايران زمين خواهد گذاشت ، مثلا زلزله بم باعث شد كه مردم به يك حس حماسي و عاطفي مشترك برسند و به ياري مردم بشتابند كه اين موضوع هم مسلما در شعرهم تاثير خود را گذاشت .