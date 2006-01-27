ژاپن و كره شمالي درباره مسائل هسته اي گفتگو مي كنند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، اين دوكشور قراراست در تاريخ 4 فوريه (15 بهمن) در پكن ديدار كنند و اين ديدار در حالي صورت مي گيرد كه دو كشور در ديدارهاي گذشته خود در دسامبر براي رفع بن بست هاي ايجاد شده، گروههاي كاري را تشكيل داده بودند.

سه عنوان برتر موضوعات مورد بررسي در اين ديدار برنامه هاي هسته اي و موشكي كره شمالي، ربوده شدن اتباع ژاپني از سوي كره شمالي و عادي سازي روابط ديپلماتيك خواهند بود.

به نظر مي رسد اين گفتگوها چند روز به طول بيانجامد اما اين در حالي است كه پايان آن به طور رسمي مشخص نشده است.

همچنين قرار است ژاپن از كره شمالي بخواهد هر چه زودتر به گفتگوهاي شش جانبه بازگردد.