  1. سیاست
  2. سایر
۷ بهمن ۱۳۸۴، ۱۶:۱۵

هفته آينده در پكن؛

ژاپن و كره شمالي درباره مسائل هسته اي گفتگو مي كنند

ژاپن و كره شمالي هفته آينده در پكن درباره بن بست ايجاد شده در بررسي برنامه هاي هسته اي پيونگ يانگ گفتگو خواهند كرد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، اين دوكشور قراراست در تاريخ 4 فوريه (15 بهمن) در پكن ديدار كنند و اين ديدار در حالي صورت مي گيرد كه دو كشور در ديدارهاي گذشته خود در دسامبر براي رفع بن بست هاي ايجاد شده، گروههاي كاري را تشكيل داده بودند.

سه عنوان برتر موضوعات مورد بررسي در اين ديدار برنامه هاي هسته اي و موشكي كره شمالي، ربوده شدن اتباع ژاپني از سوي كره شمالي و عادي سازي روابط ديپلماتيك خواهند بود.

به نظر مي رسد اين گفتگوها چند روز به طول بيانجامد اما اين در حالي است كه پايان آن به طور رسمي مشخص نشده است.

همچنين قرار است ژاپن از كره شمالي بخواهد هر چه زودتر به گفتگوهاي شش جانبه بازگردد.

کد مطلب 283076

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه