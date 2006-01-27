چون "اصو لگرائيم"، هم"مرد جنگيم"، هم "مرد مذاكره"// انقلاب اسلامي به دوران "بلوغ كامل" خود رسيده است

به گزارش خبرنگار"مهر" ازاراك، محمدرضا باهنر كه در گردهمايي اصولگرايان استان مركزي در اراك سخن مي گفت، با تشريح روند پيروزي انقلاب ، دوران سازندگي و اصلاحات گفت: امروز انقلاب به دوران بلوغ رسيده است.

وي افزود: امروز ما به دوراني از انقلاب رسيده‌ايم كه با دفاع ازملت درعرصه ملي و بين ‌المللي و سازندگي همه جانبه بايد به رشد كشور كمك كنيم.

دو سال اول پيروزي انقلاب، زمان تاسيس حكومت و تعريف حكومت اسلامي بود و امام خميني دراين سالها مدارغير طبيعي بر تشكيل نهادهاي انقلابي داشتند.

باهنر هشت سال دفاع مقدس را مقطع مهم زماني ديگري در انقلاب اسلامي برشمرد و گفت: اگر چه در اين دوران صدمات بسيار جدي به ما وارد شد، اما ايجاد ثبات در انقلاب، اهميتي به مراتب بالاتر و ارزشمند تر از آسيب هاي جنگ براي كشورداشت.

باهنربه موفقيت هاي كشور در دوران سازندگي اشاره كرد و گفت: اگر چه اين دوران دستاوردهاي بزرگي به همراه داشت، اما اشتباه استراتژيك مسئولان دولت سازندگي در طبيعي دانستن وجود فضاي فرهنگي عشق و شهادمت و اصولگرايي در كشور سبب شد فضاي فرهنگي كشور آبستن حوادث مختلفي شود.

نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي با سنگين خواندن پيام دوم خرداد سال 76 افزود: اگر چه دوم خرداد يك واقعيت دردناك بود، اما از بروز اتفاقات سنگين تري جلوگيري كرد و باعث بيداري و هشياري نيروهاي اصولگرا شد.

محمد رضا باهنر گفت: هم كساني كه معتقد بودند دوم خرداد يك انقلاب مجدد بود و سعي مي كردند اين طور جلوه دهند كه مردم به همه دستاوردهاي انقلاب "نه" گفتند و هم حزب اللهي ها و اصولگراياني كه اعتقاد داشتند در دوم خرداد اتفاقي نيفتاده و تنها يك حزب و گروه برنده انتخابات شده است، به دوم خرداد ظلم كردند.

وي دوران سالهاي 80 تا 84 را دوران پرفشار و تهديدي عليه ايران توصيف كرد كه بيشترين فشار را به مراتب بيشتر از جنگ تحميلي به ايران وارد كرد و در اين سالها بيشترين اميدواري جهت تضعيف نظام جمهوري اسلامي براي آمريكا وجود داشت .

محمد رضا باهنر پيروزي اصولگرايان و حزب اللهي ها را مقطع چهارم تاريخ انقلاب اسلامي دانست و افزود: مشيت الهي اين بود كه بار ديگر افراد اصولگرا و حزب اللهي روي كار بيايند و كساني كه تصور مي كنند با سخنراني و نوشتن مقاله زمينه پيروزي اصولگرايان را فراهم كرده اند سخت در اشتباهند.

نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت: متاسفانه اصولگرايان در جريان انتخابات امتحان خوبي پس ندادند و من به همين خاطر بارها رسما از مردم عذرخواهي كرده ام.

نماينده كرمان در مجلس هفتم بر همكاري دولت و مجلس تاكيد كرد و افزود: دولت وظيفه دارد بطور جدي وظايف خود را انجام دهد و مجلس نيز بدون داشتن هيچ گونه رودربايستي همكاري خواهد كرد.

وي افزود: به بهانه توسعه نمي توان به مردم گفت حرف نزنند و جلوي ابراز عقيده دانشجو و روشنفكر را گرفت، چون مردم جامعه ما بسيار خوش فهم هستند و مسائل را درك مي كنند.

نايب رئيس مجلس با انتقاد ازطرح موضوع سهم خواهي از دولت ، گفت: اصلا چيزي به معناي سهم خواهي وجود ندارد و هر چه هست صحنه و عرصه خدمت به مردم است و هر كس كه مي خواهد خادم مردم باشد مي تواند از طرق مختلف از جمله حضور در دولت به مردم خدمت كند.

محمد رضا باهنر ادامه داد: بايد با همدلي، همراهي و سهم نخواستن زمينه خدمت بي منت به مردم را فراهم كنيم.

وي دوران فعلي فعاليت اصولگرايان را زمان رويش اصولگرايان دانست و افزود: در شرايط حاضر نبايد به دنبال ريزش افراد باشيم، زيرا هر چه در جذب افراد بيشتر كوشش كنيم قوي تر خواهيم شد.

باهنر گفت: نگوييم مديران هشت سال گذشته اصولگرا نبوده اند و حالا هم نمي توانند اصولگرا باشند زيرا اين عقيده و تفكر نمي تواند ما را به اهداف مورد نظر برساند.

نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي گفت: در شرايط فعلي بايد سازندگي را به سرعت ادامه دهيم و آزادي هاي مردم را پاس بداريم و از حقوق اساسي ملت در عرصه بين الملل دفاع كنيم و اين عوامل لازمه موفقيت فعلي كشور است.

در اين مراسم سيد محمدرضا ميرباقري رئيس شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب اسلامي استان مركزي نيز گفت: نيروهاي شوراي هماهنگي انقلاب اسلامي استان مركزي بايد در مقابل دشمن مشترك خود علاوه بر داشتن يك اتحاد سلبي به يك اتحاد ايجابي نيز برسند.

ميرباقري در ادامه همدلي و اتحاد استاندار با نمايندگان مجلس را خواستار شد و افزود: اين اتحاد و همدلي مي تواند اين حركت را جهت مناسب دهد.

عباس رجايي نماينده مردم اراك و كميجان در مجلس نيز در اين مراسم گفت: ترجيح منافع تشكيلاتي بر منافع ملي و مصالح عمومي توسط گروهها و جريان ها در تاريخ نشان داده است كه اين عامل سبب جدايي مردم و اين گروهها شده است و اين كمترين آسيبي است كه درحال حاضر جريان ها و تشكيلات اصولگرا را تهديد مي كند و به همين خاطر بايد ازدرون به نقد خود بپردازيم.

وي با اشاره به وجود لايه هاي خاكستري و بي تفاوت گروههايي از مردم به جريانات انقلاب اسلامي افزود: وظيفه ما حركتي شفاف و زلال و در جهت صحيح اصولگرايي است تا رغبت اين افراد را به پيوستن جريان اصولگرايي افزايش دهيم.