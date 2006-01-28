اظهار نظر در مورد تيم جوانان زود است اما مي توان قول موفقيت داد

فردريك اونيكا مربي خارجي تيم هاي ملي بسكتبال كه درحال حاضر به عنوان مشاوردرتيم هاي ملي نوجوانان و جوانان انجام وظيفه مي كند با بيان مطلب فوق در گفت وگو با خبرنگار" مهر" اظهارداشت: اظهارنظرقطعي درمورد تيم ملي جوانان هنوززود است چراكه اين اردو با 40 بازيكن آغاز شده و درحال حاضربه حدود 20 نفرتنزل يافته و اردوها هنوزبايد ادامه يابد تا بتوان درمورد توانايي هاي دقيق بازيكنان نظر دارد.

اونيكا افزود: اردوهايي كه تاكنون سپري شده با توجه به محدوديت هايي كه بازيكنان دانش آموزبه دليل تحصيل با آن روبرو هستند ، سه روزه دنبال شده كه نهايتا كافي نيست و نياز به اردوهاي بلند مدت وجود دارد چرا كه در اردوهاي كوتاه مدت نمي توان تمام برنامه هاي مورد نظررا به انجام رساند و اين برنامه ها موكول به اردوي كوتاه مدت ديگري مي شود كه درآن اردوهم اوضاع به همين صورت ادامه مي يابد.

مشاورتيم ملي جوانان درادامه با اشاره به اينكه اين اردوهاي كوتاه مدت هم درهر حال فرصت مناسب و عنيمتي براي زيرنظرداشتن بازيكنان است گفت: اردو و تمرين يعني تكرار، تكرارو تكرار. بنابراين هراردويي قطعا بازدهي خواهد داشت.

وي درپايان با قدرداني ازبرنامه ريزان بسكتبال كه با توجه به محدوديت ها و مشكلات تحصيلي دانش آموزان ، اين اردوها را برقرار مي كنند و نيز تشكر از بازيكنان حاضر در اردوها و پدر و مادرهايشان كه همكاري لازم را دارند در مورد مسابقات بسكتبال دهه مبارك فجر گفت: اين مسابقات فرصت مناسبي است تا تيم و بازيكنان جوانان محك بخورند و ازاين رقابتها كه براي آنان جنبه تداركاتي دارد، بهترين بهره را ببرند.