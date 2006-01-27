رئيس دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي در گفتگو با "مهر" : شعبه بين المللي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي در يك منطقه آزاد راه اندازي مي شود

دكتر "عليرضا زالي" در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي "مهر" افزود: خوشبختانه موضوع شعبه بين المللي در هيات امناي دانشگاه به تصويب رسيده و از نظر منابع قانوني مشكل خاصي نداريم.

وي اظهار داشت: با توجه به اينكه بحث تجارت آموزشي يا Business education در كشورهاي پيرامون ايران از جمله كشورهاي خليج فارس از اهميت بسياري برخوردار است ايجاد شعبه بين المللي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي با اعتقاد به رقابت جدي در حوزه آموزش و پژوهش پزشكي در ميان كشورهاي منطقه ضروري است.

رئيس دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي خاطرنشان كرد: در حالي كه يكي از كشورهاي عربي 250 ميليون دلار براي تجهيز و ساخت يكي از بزرگترين مراكز آموزشي وابسته به كشورهاي غربي در خليج فارس هزينه مي كند، تربيت نيروي انساني و آموزش آن در كشورهاي منطقه از اهميت بسزايي برخوردار است و ما را مجاب مي كند تا از گردونه رقابت عقب نمانيم.

وي گفت: با توجه به ظرفيت هاي بالاي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، اين دانشگاه به آن درجه از استغناي آموزشي، پژوهشي و درماني رسيده تا بتواند براي كشور از طريق اين ظرفيت درآمد ارزي كسب كند.

"زالي" به همكاري دستگاه ديپلماسي كشورمان و به خصوص اداره خليج فارس با اين دانشگاه در خصوص راه اندازي شعبه بين المللي اشاره و تأكيد كرد: در ديداري كه سفراي كشورهاي اسلامي و عربي چند وقت پيش از دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي داشتند اين موضوع مورد بحث و بررسي قرار گرفت و زمينه هاي مثبت طرح مورد اشاره قرار گرفت.

وي ياد آور شد: طرح شعبه بين المللي به كمك وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و وزارت امورخارجه ايران در حال راه اندازي است و در همين راستا بسياري از ظرفيت هاي آموزشي و پژوهشي دانشگاه در اختيار كشورهاي منطقه قرار مي گيرد.

اين استاد دانشگاه از علايق مشترك فرهنگي و ديني در ميان دانشجويان كشورهاي منطقه به عنوان يكي از ظرفيت هاي موجود نام برد و تصريح كرد: دانشجويان اين كشورها براي تحصيل به كشورهايي بيشتر علاقه دارند كه از نظر فرهنگي به آنها نزديكتر هستند تا كشورهاي غربي كه اشتراكات كمتري دارند.

وي اضافه كرد: زمينه كافي، ظرفيت پزشكي، توسعه و تبادل نظر در زمينه امور پزشكي و توريسم درماني همگي از موضوعاتي هستند كه مورد توجه اين بخش قرار دارند.

رئيس دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي گفت: دانشگاه بايد تا سال 2010 ميلادي از حداكثر توان خود استفاده كند و با توجه به تلاشي كه براي توسعه شعب بين المللي دانشگاه هاي غربي در كشورهاي عربي و اسلامي منطقه انجام مي گيرد بايد سعي كنيم تا زمينه فراهم شده براي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي را از دست ندهيم.

وي خاطرنشان كرد: در حال حاضر 50 دانشجوي خارجي از كشورهاي لبنان، سوريه، عمان و .. در اين دانشگاه مشغول به تحصيل هستند كه دانشگاه از ظرفيت حضور اين افراد نيز براي گسترش ارتباطات بين المللي استفاده مي كند.