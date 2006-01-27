به گزارش گروه فرهنگ و هنر "مهر" به نقل از ستاد خبري همايش سراسري آئينهاي عاشورايي، در دومين دوره برگزاري همايش آئينهاي عاشورايي به دليل استقبال و حضور چشمگير و گسترده گروههاي نمايشي، آئيني از سراسر كشور دومين همايش سراسري آئينهاي عاشورايي در هفت محل مختلف شهر تهران برگزار ميشود.
سالنها و خيمهگاه بزرگ عاشورا و سالنهاي مجموعه تئاترشهر، تالار سنگلج، تالار هنر، تماشاخانه مهر، حوزه هنري، سازمان تبليغات اسلامي و فرهنگسراهاي بهمن، دانشجو و هنر ميزبان دومين همايش آئينهاي عاشورايي خواهد بود.
در تقسيم بنديهاي انجام شده، آئينهاي نمايشي و تئاترهاي خياباني در محوطه باز تئاترشهر و خيمهگاه بزرگ عاشورا، نمايشهاي صحنهاي در تالارهاي سنگلج، تماشاخانه مهر، سالنهاي مختلف تئاترشهر، فرهنگسراهاي هنر، بهمن و دانشجو و نمايشهاي عروسكي در تالار هنر به اجرا درخواهد آمد.
بخش جنبي دومين همايش آئينهاي عاشورايي از يازده بهمن ماه همزمان با آغاز ماه محرم و بخش رقابتي اين همايش از هجده بهمن ماه آغاز ميشود.
محلهاي برگزاري دومين همايش سراسري آئينهاي عاشورايي اعلام شد و اين رويداد مذهبي هنري در هفت محل مختلف شهر تهران برگزار ميشود.
به گزارش گروه فرهنگ و هنر "مهر" به نقل از ستاد خبري همايش سراسري آئينهاي عاشورايي، در دومين دوره برگزاري همايش آئينهاي عاشورايي به دليل استقبال و حضور چشمگير و گسترده گروههاي نمايشي، آئيني از سراسر كشور دومين همايش سراسري آئينهاي عاشورايي در هفت محل مختلف شهر تهران برگزار ميشود.
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