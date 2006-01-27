فهرست كامل نامزدهاي جشنواره فيلم فجر اعلام شد

به گزارش گروه فرهنگ و هنر "مهر" به نقل از روابط عمومي جشنواره فيلم فجر، اين نامزدها به شرح زير اعلام شدند:

بهترين فيلم

- "به نام پدر" به كارگرداني ابراهيم حاتمي‌كيا و تهيه‌كنندگي ابراهيم حاتمي‌كيا

- "تقاطع" به كارگرداني ابوالحسن داودي و تهيه‌كنندگي ناصر شفق و سعيد حاجي‌ميري

- "چهارشنبه‌سوري" به كارگرداني اصغر فرهادي و تهيه‌كنندگي سيدجمال ساداتيان محصول بشرا فيلم

- "عصر جمعه" به كارگرداني مونا زندي حقيقي و تهيه كنندگي جهانگير كوثري

بهترين كارگرداني

- ابراهيم حاتمي‌كيا براي فيلم "به نام پدر"

- ابوالحسن داودي براي فيلم "تقاطع"

- مونا زندي حقيقي براي فيلم "عصر جمعه"

- اصغر فرهادي براي فيلم "چهارشنبه سوري"

خسرو معصومي براي فيلم "جايي در دوردست"

بهترين فيلمنامه

فيلمنامه "به آهستگي" نوشته پرويز شهبازي

فيلمنامه "به نام پدر" نوشته ابراهيم حاتمي كيا

فيلمنامه "چهارشنبه سوري" نوشته اصغر فرهادي و ماني حقيقي

فيلمنامه "وقتي همه خواب بودند" نوشته فريدون حسن پور

فيلمنامه "عصر جمعه" نوشته فريد مصطفوي

بهترين بازيگر نقش اول زن

گلاب آدينه براي بازي در فيلم "وقتي همه خواب بودند"

افسانه بايگان براي بازي در فيلم "كافه ستاره"

هديه تهراني براي بازي در فيلم "چهارشنبه سوري"

هانيه توسلي براي بازي در فيلم "زمان مي ايستد"

نيوشا ضيغمي براي بازي در فيلم "شوريده"

رويا نونهالي براي بازي در فيلم "عصر جمعه"

بهترين بازيگر نقش اول مرد

عزت‌الله انتظامي براي بازي در فيلم "ستاره مي شود"

محمود پاك نيت براي بازي در فيلم "سفر به هيدالو"

پرويز پرستويي براي بازي در فيلم "به نام پدر"

امين تارخ براي بازي در فيلم "پرونده هاوانا"

حميد فرخ نژاد براي بازي در فيلم "چهارشنبه سوري"

يوسف مراديان براي بازي در فيلم "شاهزاده ايراني"

بهترين بازيگر نقش مكمل زن

پانته آ بهرام براي بازي در فيلم "چهارشنبه سوري"

آهو خردمند براي بازي در فيلم "ستاره مي شود"

ترانه عليدوستي براي بازي در فيلم "چهارشنبه سوري"

نيره فراهاني براي بازي در فيلم "تقاطع"

مهتاب نصيرپور براي بازي در فيلم "به نام پدر"

بهترين بازيگر نقش مكمل مرد

بيژن امكانيان براي بازي در فيلم "تقاطع"

عباس اميري براي بازي در فيلم "جايي در دوردست"

حسن پورشيرازي براي بازي در فيلم "به آهستگي"

كامبيز ديرباز براي بازي در فيلم "به نام پدر"

حميد لولايي براي بازي در فيلم "چند مي گيري گريه كني"

بهترين مدير فيلمبرداري

محمد آلادپوش براي فيلم "ستاره مي شود"

بهرام بدخشاني براي فيلم "تقاطع"

حسين جعفريان براي فيلم "عصر جمعه"

محمد داودي براي فيلم "زمستان است"

نادر معصومي براي فيلم "جايي در دوردست"

بهترين تدوين

حسن حسندوست براي فيلم "زمستان است"

سهراب خسروي براي فيلم "به نام پدر"

بهرام دهقان براي فيلم "تقاطع"

حسين زندباف براي "شاهزاده ايراني"

سپيده عبدالوهاب براي فيلم "عصر جمعه"

هايده صفي ياري براي فيلم "چهارشنبه سوري"

بهترين موسيقي متن فيلم

فردين خلعتبري براي فيلم "زمان مي ايستد"

فردين خلعتبري براي فيلم "شاهزاده ايراني"

محمدرضا درويشي براي فيلم "شهرآشوب"

كامبيز روشن روان براي فيلم "سفر به هيدالو"

محمدرضا عليقلي براي فيلم "به نام پدر"

بهترين چهره پردازي

ايمان اميدواري براي فيلم "زمان مي ايستد"

سودابه خسروي براي فيلم "شوريده"

مهري شيرازي براي فيلم "كافه ستاره"

مهرداد ميركياني براي فيلم "به نام پدر"

مهرداد ميركياني براي فيلم "عصر جمعه"

نامزدهاي بهترين صدابرداري

بهمن اردلان براي فيلم "سفر به هيدالو"

ايرج شهزادي و امين ميرشكاري براي فيلم "كافه ستاره"

جهانگير ميرشكاري براي فيلم "جايي در دوردست"

مهران ملكوتي براي فيلم "پرونده هاوانا"

يدالله نجفي براي فيلم "زمستان است"

بهترين صداگذاري

حسين ابوالصدق براي فيلم "چهارشنبه سوري"

پرويز آبنار براي فيلم "زاگرس"

فريدون خوشابافرد براي فيلم "قتل آنلاين"

محمدرضا دلپاك براي فيلم "زمان مي ايستد"

بهترين طراحي صحنه و لباس

امير اثباتي براي فيلم "تقاطع"

فاضل ژيان براي فيلم "باغ فردوس پنج بعد از ظهر"

حسين روحپروري براي فيلم "سفر به هيدالو"

ايرج رامين فر براي فيلم "شاهزاده ايراني"

ژيلا مهرجويي براي فيلم "عصر جمعه"

جلوه هاي ويژه

محسن شاه ابراهيمي براي فيلم "زاگرس"

محسن روزبهاني براي فيلم "شهر آشوب"

داود رسوليان براي فيلم "وقتي همه خواب بودند"

بهترين فيلم هنر و تجربه

"زمان مي ايستد" به كارگرداني عليرضا اميني

"كارگردان مشغول كارند" ساخته ماني حقيقي

"سفر به هيدالو" ساخته مجتبي راعي

"وقتي همه خواب بودند" ساخته فريدون حسن پور

بهترين فيلم كوتاه داستاني

"با او" ساخته نقي نعمتي

"روايت شتابزده داستان ساده با پايان خوش" ساخته بهرام توكلي

"كمي بالاتر" ساخته مهدي جعفري

مراسم اختتاميه بيست و چهارمين دوره جشنواره بين‌المللي فيلم فجر فردا شنبه در تالار وحدت برگزار مي‌شود.