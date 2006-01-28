عناوين رويدادهاي سازمان ملل در دي ماه

پيگيري برنامه نفت در برابر غذا همچون ماههاي گذشته در سازمان ملل ادامه پيدا كرد: دبيركل سازمان ملل متحد در نخستين روز دي ماه از برخي خبرنگاران به خاطر نحوه پوشش خبري برنامه نفت در برابر غذاي عراق و رسوايي هاي ديگر به شدت انتقاد كرد. ، كوفي عنان در يك كنفرانس خبري كه هر ساله در پايان سال ميلادي برگزار مي شود برخي از روز نامه نگاران را به افشاي عمدي برخي خبرها كه منجر به پوشش مغرضانه برخي رويداد ها شد، متهم كرد.

سازمان ملل در ماه گذشته تصميم ويژه اي درباره سوريه نگرفت. فقط شوراي امنيت سازمان ملل متحد تصميم گرفت ماموريت نيروهاي اين سازمان در بلندي هاي جولان سوريه را براي نظارت بر آتش بس ميان دمشق و اسرائيل از 31 سال پيش تمديد كند.

منابع رسمي ديده بان حقوق بشر سازمان ملل هم از دولت ازبكستان خواستند در پي آشوبهايي كه در ماه مي(ارديبهشت) برگزار شد، به استانداردهاي بين المللي حقوق بشر بيشتر احترام بگذارد.

دبير كل سازمان ملل 5 دي به مناسبت سالگرد حادثه سونامي اعلام كرد:هم اكنون به بسياري از بخش هاي آسيب ديده كمك شده است، اما لازم است كشورها باز هم به مناطق آسيب ديده توجه داشته باشند.

نماينده سازمان ملل درهيئت عالي مستقل انتخابات عراق بر اين باور است كه انتخابات پارلماني عراق كه 15 دسامبر گذشته برگزار شد شفاف و برخوردار از سلامت و صحت است نماينده سازمان ملل درهيئت عالي مستقل انتخابات عراق 7 دي درخواست طرف هاي سياسي را براي برگزاري انتخابات مجدد به بهانه تقلب رد كرد. وي افزود : سازمان ملل متحد بر اين باور است كه انتخابات پارلماني عراق كه 15 دسامبر گذشته برگزار شد شفاف و برخوردار از سلامت و صحت است .

دبيركل سازمان ملل 8 دي نيز از تلاشهاي هيئت عالي مستقل انتخابات عراق براي رسيدگي به شكايتهاي مربوط به اين انتخابات تقدير كرد.





كوفي عنان دبير كل سازمان ملل متحد 8 دي از رژيم اسرائيل و فعالان فلسطيني در لبنان خواست دست از هرگونه حمله و درگيري بردارند. وي همچنين از دولت لبنان خواست نفوذ و سيطره خود را بر سرتاسر خاك اين كشور بسط و گسترش دهد. دبيركل سازمان ملل متحد 12 دي با محكوم كردن حمله به كلوپ سازمان ملل در نوار غزه از تشكيلات خودگردان فلسطين خواست عاملان اين حمله را به دادگاه تحويل دهد. كلوپ شبانه درساحل درياي غزه و در فاصله چند صد متري دفتر ابومازن رئيس تشكيلات خودگران فلسطين قرار دارد. 5 فرد مسلح و دو نقابداربامداد روز قبل به يك كلوپ شبانه سازمان ملل متحد در نوار غزه حمله بردند وسپس محل را با مواد منفجره تخريب كردند.

رئيس آژانس كمك هاي بشردوستانه سازمان ملل در پاكستان 10 دي اعلام كرد مناطق زلزله زده در اين كشور هنوز داراي خسارت هاي فراواني هستند و كشورهاي جهان بايد كمك هاي بيشتر خود را به اين منطقه روانه سازند.

منابع رسمي سازمان ملل متحد كه دوره اي از سوء مديريت و رسوايي ها را پشت سر گذاشته اند،تصميم گرفتند درچند هفته آينده جايگزيني براي كميسيون حقوق بشرتعيين كنند منابع رسمي سازمان ملل تلاش ها براي آغاز به كار شوراي حقوق بشر را تسريع كرده و 11 دي اعلام نمودند اين شورا تا پايان ماه ژانويه جايگزين كميسيون حقوق بشر مي شود. منابع رسمي سازمان ملل متحد كه دوره اي از سوء مديريت و رسوايي ها را پشت سر گذاشته اند،تصميم گرفتند درچند هفته آينده جايگزيني براي كميسيون حقوق بشركه هم اكنون تا حد زيادي اعتبارخود را از دست داده است، تعيين كنند تا بيش ازاين اعتبار سازمان ملل در سال 2006 از بين نرود.

دبير كل سازمان ملل 14 دي تام كونيگز (Tom Koenigs) از آلمان را به عنوان نماينده جديد اين سازمان در افغانستان برگزيد.

كوفي عنان دبير كل سازمان ملل متحد 22 دي سرژ برامرتز قاضي بلژيكي رابه عنوان رئيس جديد تيم بين المللي بررسي ترور رفيق حريري نخست وزير اسبق لبنان انتخاب كرد. دوجاريك گفت : برامرتز پس از ديدارش با عنان از گفتگو با خبرنگاران خودداري كرد،اما وي به بيروت مي رود تا ماموريت فوري خود را در زمينه تحقيقات پيرامون ترور انجام دهد.