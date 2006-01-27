اولي هاينونن تهران را ترك كرد // 9 بازرس در ايران حضور دارند

اولي هاينونن معاون مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي كه براي ادامه بازرسي ها و مذاكره براي رفع ابهامات باقيمانده ميان ايران و آژانس به تهران آمده بود ، امشب تهران را به مقصد وين ترك كرد .

به گزارش خبرنگار "مهر"، اولي هاينونن رئيس گروه بازرسان آژانس بين المللي انرژي اتمي چهارشنبه شب در راس هياتي 9 نفره براي انجام بازرسي هايي در چارچوب همكاري هاي گسترده ايران آژانس به تهران آمده بود .



با توجه به ادامه حضور بازرسان دركشورمان وتعداد بي سابقه بازرسي درايران در آستانه نشست آتي شوراي حكام كه قرار است بصورت فوق العاده دوم فوريه (سيزدهم بهمن ماه ) تشكيل شود ، اين موضوع به حتم نشانه تلاش حد اكثري جمهوري اسلامي ايران براي رفع كليه ابهامات و بهانه جويي هاي برخي اعضاي شوراي حكام است .



براساس اعلام منابع خبري قراراست محمد البرادعي دبير كل آژانس بين المللي انرژي اتمي در آستانه اين نشست گزارشي كوتاه از نتيجه بازرسي هاي آژانس در ايران ارائه كند ، وي همچنين ارائه گزارش كامل خود در خصوص ايران را به نشست ماه مارس شوراي حكام موكول كرده است .



جمهوري اسلامي ايران در ماه هاي اخير با هدف رفع كليه ابهامات آژانس همكاريهايي فراتر از چارچوب ان پي تي و پروتكل الحاقي با آژانس داشته است كه اجازه حداقل 20 مورد بازرسي هاي سرزده و فراتر از تكاليف حقوقي ايران از برخي مراكز از جمله سايت هاي نظامي تنها بخشي از آن است.



قاتبل ذكر است كه از زمان آغاز مباحث هسته اي ايران در آژانس بين المللي انرژي اتمي تا كنون 1600نفر روز بارزسي از ايران انجام شده است .